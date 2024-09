Alessandro Aru, consulente SEO di Wonize, ci parla delle evoluzioni sul web, intelligenza artificiale e altro

Alessandro Aru, consulente SEO di Wonize, ci parla delle evoluzioni sul web, intelligenza artificiale e altro.

Dopo aver visitato la pagina relativa alla consulenza SEO di Wonize, abbiamo deciso di contattare Alessandro Aru, il consulente SEO che gestisce i progetti SEO proprio sul sito Wonize. Abbiamo notato un blog ricco di argomenti attuali, quindi abbiamo deciso di scrivergli per chiedere la disponibilità per un'intervista. La risposta è stata positiva ed eccoci qui.

Ciao Alessandro, come stai? Di cosa si parla nella comunità SEO in questo momento?

Alessandro Aru: ciao a voi, sto bene, grazie! In questo momento, nella comunità SEO si discute molto dell'ultimo core update rilasciato da Google il 15 agosto. Questi aggiornamenti sono sempre un argomento caldo perché tendono a destabilizzare le SERP, causando fluttuazioni nel traffico di molti siti web. Di conseguenza, i consulenti SEO sono impegnati a monitorare eventuali cali di traffico e a prendere le misure necessarie per mitigare gli effetti negativi.

C'è un modo per prevenire il calo del traffico di un sito web?

Alessandro Aru: prevenire un calo di traffico a seguito di un core update è complicato, perché è difficile prevedere esattamente su quali aspetti Google si concentrerà. Tuttavia, è fondamentale mantenere il sito tecnicamente solido, con contenuti di alta qualità e pertinenti, e rispettare le linee guida di Google. Ad esempio, investire in contenuti autentici e utili per gli utenti può ridurre il rischio di penalizzazioni. Inoltre, diversificare le fonti di traffico, non dipendendo esclusivamente dalla ricerca organica, può aiutare a bilanciare eventuali fluttuazioni.

Una domanda che tutti si fanno: cosa occorre fare per crescere lato SEO?



Alessandro: per crescere lato SEO, è essenziale puntare sulla produzione di contenuti di qualità. Non basta limitarsi al proprio sito: bisogna essere presenti anche su altre piattaforme dove il proprio pubblico cerca informazioni, costruendo così un'autorità riconosciuta in una determinata nicchia. Se gli utenti trovano valore nei tuoi contenuti, anche Google lo riconoscerà. Quindi, il mio consiglio principale è di essere utili e pertinenti, ovunque il tuo pubblico si trovi.

Ora si parla molto di intelligenza artificiale. L'AI sta rendendo possibile la creazione di contenuti su larga scala, ma molti esperti mettono in guardia contro il rischio di una sovrapproduzione di contenuti generici. Come bilanci l'uso dell'AI con la necessità di mantenere l'originalità e il valore dei contenuti?

Alessandro Aru: consiglio vivamente di non utilizzare l'intelligenza artificiale per creare contenuti ex novo. Il rischio è quello di riempire il web di contenuti simili, privi di originalità e di interesse. L'AI può essere utile per ottimizzare i processi, ad esempio per analizzare i contenuti esistenti, migliorare la revisione dei testi o automatizzare la costruzione dei link interni. Tuttavia, la scrittura vera e propria dovrebbe essere un processo umano, perché solo così si può garantire originalità e valore.

Google dovrebbe avere paura di ChatGPT e soci?

Alessandro Aru: al momento, i motori di ricerca generativi sono ancora lontani dal competere con Google in termini di capacità e affidabilità. Tuttavia, non c'è dubbio che miglioreranno nel tempo, e questo potrebbe portare a una maggiore concorrenza nel mercato della ricerca online. Una sana concorrenza non può che fare bene, spingendo tutti a migliorare. Google, dal canto suo, dovrebbe continuare a innovare per mantenere la sua posizione di leader, ma anche a prestare attenzione al crescente malcontento per l'eccessiva presenza di contenuti sponsorizzati nelle SERP.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Alessandro: attualmente, lavoro come direttore marketing per Crystal Srl, che gestisce diversi brand come Crystalweed, CrystalTea e PlantaDea. Ho anche inaugurato il mio sito personale, alessandroaru.it, dove pubblico contenuti interessanti legati al mondo del marketing e della SEO. Vi invito a visitarlo; potreste trovare qualche risorsa utile. Probabilmente pubblicherò anche questa intervista lì!





I più letti della settimana: