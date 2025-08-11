Conosciamo meglio Consulenza Amazon: agenzia leader in Italia per la vendita di prodotti su Amazon

Consulenza Amazon è nata in modo molto più semplice di quello che ci si potrebbe aspettare. Alessandro Aru, fondatore di Wonize e consulente web con anni di esperienza nel settore digitale, si trovava a pranzo in un ristorante con Giuseppe Tavera, esperto sviluppatore che ha fondato anche Wave Media. Tra una portata e l'altra, mentre discutevano delle sfide che le aziende italiane affrontano nel mondo dell'e-commerce, è nata un'idea che avrebbe cambiato il panorama della consulenza Amazon in Italia.

"Perché non creiamo un'agenzia specializzata solo su Amazon?" – questa la domanda che ha dato vita a quello che oggi conosciamo come Consulenza Amazon, una realtà che si è affermata come punto di riferimento per chi vuole vendere con successo sul marketplace più famoso al mondo.

Chi è veramente Consulenza Amazon?

Non parliamo della solita agenzia che promette miracoli senza conoscere davvero il mercato. Consulenza Amazon nasce dall'unione di due professionisti che lavorano nel mondo digitale da oltre dieci anni, con esperienze maturate in software house, web agency e agenzie di comunicazione. Alessandro Aru porta con sé una conoscenza approfondita delle dinamiche del marketing digitale. Giuseppe Tavera, dal canto suo, contribuisce con la sua expertise tecnica nel mondo WordPress e sviluppo web.

L'agenzia si distingue per un approccio che definirei "chirurgico" – non si occupano di tutto, ma solo di Amazon. E questo fa la differenza. Come mi piace dire, preferisco andare in un ristorante che fa tre piatti alla perfezione piuttosto che in uno che ne propone cinquanta fatti così così.

I servizi che fanno la differenza nel marketplace

Quando parliamo di Amazon Seller Central, non stiamo parlando di semplice configurazione account. Consulenza Amazon affianca i clienti dalla creazione dell'account fino all'ottimizzazione completa del catalogo prodotti. Il team si occupa di aggiungere i prodotti nell'inventario e di ottimizzare ogni singola scheda prodotto perché sia performante e attrattiva.

Ma la vera forza sta nella SEO Amazon. Eh sì, perché Amazon funziona come un motore di ricerca e posizionarsi nella SERP del marketplace richiede competenze specifiche. I consulenti dell'agenzia conoscono l'algoritmo di Amazon e sanno come ottimizzare le parole chiave per far scalare le classifiche ai prodotti dei loro clienti.

Le campagne pubblicitarie rappresentano un altro pilastro dell'offerta. Qui parliamo di Sponsored Products, Sponsored Brands e Amazon DSP – strumenti potentissimi se sai come usarli, ma che possono trasformarsi in un buco nell'acqua se gestiti male. L'esperienza di Consulenza Amazon in questo campo si nota nei risultati: i clienti non pagano commissioni fisse, ma solo percentuali sulle vendite ottenute.