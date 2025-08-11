Conosciamo meglio Consulenza Amazon: agenzia leader in Italia per la vendita di prodotti su Amazon

Consulenza Amazon è nata in modo molto più semplice di quello che ci si potrebbe aspettare. Alessandro Aru, fondatore di Wonize e consulente web con anni di esperienza nel settore digitale, si trovava a pranzo in un ristorante con Giuseppe Tavera, esperto sviluppatore che ha fondato anche Wave Media. Tra una portata e l'altra, mentre discutevano delle sfide che le aziende italiane affrontano nel mondo dell'e-commerce, è nata un'idea che avrebbe cambiato il panorama della consulenza Amazon in Italia.

"Perché non creiamo un'agenzia specializzata solo su Amazon?" – questa la domanda che ha dato vita a quello che oggi conosciamo come Consulenza Amazon, una realtà che si è affermata come punto di riferimento per chi vuole vendere con successo sul marketplace più famoso al mondo.

Chi è veramente Consulenza Amazon?

Non parliamo della solita agenzia che promette miracoli senza conoscere davvero il mercato. Consulenza Amazon nasce dall'unione di due professionisti che lavorano nel mondo digitale da oltre dieci anni, con esperienze maturate in software house, web agency e agenzie di comunicazione. Alessandro Aru porta con sé una conoscenza approfondita delle dinamiche del marketing digitale. Giuseppe Tavera, dal canto suo, contribuisce con la sua expertise tecnica nel mondo WordPress e sviluppo web.

L'agenzia si distingue per un approccio che definirei "chirurgico" – non si occupano di tutto, ma solo di Amazon. E questo fa la differenza. Come mi piace dire, preferisco andare in un ristorante che fa tre piatti alla perfezione piuttosto che in uno che ne propone cinquanta fatti così così.

I servizi che fanno la differenza nel marketplace

Quando parliamo di Amazon Seller Central, non stiamo parlando di semplice configurazione account. Consulenza Amazon affianca i clienti dalla creazione dell'account fino all'ottimizzazione completa del catalogo prodotti. Il team si occupa di aggiungere i prodotti nell'inventario e di ottimizzare ogni singola scheda prodotto perché sia performante e attrattiva.

Ma la vera forza sta nella SEO Amazon. Eh sì, perché Amazon funziona come un motore di ricerca e posizionarsi nella SERP del marketplace richiede competenze specifiche. I consulenti dell'agenzia conoscono l'algoritmo di Amazon e sanno come ottimizzare le parole chiave per far scalare le classifiche ai prodotti dei loro clienti.

Le campagne pubblicitarie rappresentano un altro pilastro dell'offerta. Qui parliamo di Sponsored Products, Sponsored Brands e Amazon DSP – strumenti potentissimi se sai come usarli, ma che possono trasformarsi in un buco nell'acqua se gestiti male. L'esperienza di Consulenza Amazon in questo campo si nota nei risultati: i clienti non pagano commissioni fisse, ma solo percentuali sulle vendite ottenute.





FBA e gestione del business: oltre la semplice logistica

Il servizio FBA (Fulfillment by Amazon) non è solo una questione di spedire i prodotti nei magazzini Amazon. Consulenza Amazon aiuta i clienti a capire quando conviene utilizzare questo servizio e quando invece optare per la gestione diretta delle spedizioni. La differenza tra FBA e FBM (Fulfilled by Merchant) può determinare il successo o il fallimento di un business su Amazon.

L'agenzia fornisce anche supporto per Amazon Vendor Central, dedicato ai fornitori che vendono direttamente ad Amazon. Qui le dinamiche cambiano completamente rispetto al Seller Central, e avere consulenti che conoscono entrambi i sistemi rappresenta un vantaggio competitivo notevole.

L'analisi della concorrenza che cambia le carte in tavola

Una delle competenze più sottovalutate nel mondo Amazon è l'analisi dei competitor. Consulenza Amazon non si limita a guardare i prezzi della concorrenza – studiano le strategie, analizzano le parole chiave utilizzate, monitorano le performance delle campagne pubblicitarie avversarie. È un lavoro di intelligence che permette ai clienti di anticipare le mosse del mercato.

Mi ha colpito particolarmente il loro approccio al Brand Registry – non lo vedono come una semplice registrazione del marchio, ma come uno strumento strategico per proteggere e valorizzare il brand su Amazon. Troppo spesso le aziende sottovalutano questo aspetto, ritrovandosi poi a combattere contro venditori non autorizzati o recensioni false.

Ottimizzazione del conversion rate: il dettaglio che fa vendere

Il tasso di conversione su Amazon dipende da mille fattori. Dalle immagini del prodotto alla descrizione, dalle recensioni ai prezzi. Consulenza Amazon lavora su ogni singolo elemento per massimizzare le conversioni. Non parliamo solo di belle foto – parliamo di immagini che rispettano le linee guida Amazon e che sono ottimizzate per convertire.

Le schede prodotto vengono ottimizzate utilizzando tecniche SEO specifiche per Amazon, diverse da quelle di Google. L'algoritmo A9 di Amazon premia fattori specifici: velocità di vendita, click-through rate, conversion rate. Elementi che richiedono un monitoraggio costante e aggiustamenti continui.

Amazon Business e le opportunità B2B spesso ignorate

Un aspetto che molte agenzie trascurano è Amazon Business, la piattaforma dedicata alle vendite B2B. Consulenza Amazon aiuta i clienti a capire quando e come sfruttare questa opportunità, che spesso genera margini più alti rispetto alle vendite dirette ai consumatori finali.

La gestione degli ordini business richiede competenze specifiche: sconti per quantità, fatturazione aziendale, gestione delle certificazioni. Dettagli che fanno la differenza tra un business che cresce e uno che rimane fermo.

Monitoraggio delle performance e account health

L'Account Health su Amazon non è uno scherzo. Un calo delle performance può portare alla sospensione dell'account, con danni economici devastanti. Consulenza Amazon monitora costantemente tutti i parametri: Order Defect Rate, Late Shipment Rate, cancellazioni. Problemi che spesso i venditori affrontano quando ormai è troppo tardi.

Il team fornisce anche supporto nell'assistenza clienti – aspetto cruciale per mantenere alte le performance dell'account. Amazon premia chi offre un servizio clienti eccellente, e questo si riflette direttamente nelle vendite.

Formazione e aggiornamento continuo

Amazon cambia continuamente le sue regole e algoritmi. Consulenza Amazon investe costantemente nella formazione del team per rimanere sempre aggiornata. Non parliamo solo di leggere le comunicazioni ufficiali – parlano di partecipazione a eventi, test continui, analisi dei dati per capire cosa sta cambiando prima che diventi ufficiale.

Alessandro Aru e Giuseppe Tavera hanno costruito un team che non smette mai di imparare. In un settore che evolve velocemente come l'e-commerce, questa è forse la caratteristica più importante di tutte.

Perché scegliere una specializzazione pura

Il mercato è pieno di agenzie che offrono di tutto: gestione social, Google Ads, SEO, Amazon, sviluppo siti web. Consulenza Amazon ha fatto una scelta diversa: specializzarsi solo su Amazon per essere i migliori in quello che fanno.

Questa scelta si riflette nei risultati. Quando parli con i loro consulenti, senti subito la differenza. Conoscono ogni dettaglio del marketplace, ogni trucco per ottimizzare le performance, ogni strategia per superare la concorrenza.

Non è solo questione di competenza tecnica – è questione di passione per quello che fanno. E si vede nei risultati dei clienti.

Consulenza Amazon rappresenta oggi una delle realtà più solide nel panorama italiano della consulenza specializzata. Nata da un'idea semplice ma geniale – quella di specializzarsi completamente su un singolo marketplace – l'agenzia di Alessandro Aru e Giuseppe Tavera ha dimostrato che nel mondo digitale la specializzazione paga sempre più della generalizzazione.

In un mercato dove tutti promettono tutto, loro hanno scelto di promettere solo quello che sanno fare meglio. E i risultati dei loro clienti parlano da soli.



