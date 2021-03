Cosa devi sapere prima di lanciare il tuo ecommerce nel 2021

Cosa devi sapere prima di lanciare il tuo ecommerce nel 2021.

È boom dei siti ecommerce!

Non si tratta solo di una conseguenza della pandemia e dell’impossibilità di andare a fare gli acquisti direttamente in negozio.

Infatti, il commercio online era un settore già in crescita, ma non si può negare che la tecnologia e il digitale abbiano fatto notevoli e repentini passi avanti soprattutto nell’ultimo anno. Il web e i suoi strumenti sono diventati una realtà quotidiana per un maggior numero di persone e ormai si è avviata una crescita irrefrenabile.



Si dice che il 2020, tra crisi e difficoltà, abbia accelerato di almeno 5 anni lo sviluppo degli ecommerce facendoli diventare anche uno degli argomenti maggiormente chiacchierati degli ultimi mesi.



Sebbene l’idea di avviare un’attività di ecommerce sia entusiasmante e ora stuzzichi anche coloro che prima erano rimasti intoccati dal suo fascino, ci sono diverse cose da considerare. Se desideri aprire il tuo ecommerce o rendere ancora più efficiente quello che già possiedi, è bene che prima tu sappia le 4 cose di cui ti parlo in questo articolo. Ma prima, se ti stai chiedendo se aprire un ecommerce faccia davvero al caso tuo, troverai la tua risposta qui sotto direttamente dalle parole di Mirko Cuneo, imprenditore ed esperto nello sviluppo di ecommerce.

Mirko, può un ecommerce essere utile anche ad una piccola impresa?

“La risposta è certamente sì.

Avere un negozio online, purché sia ben costruito e ottimizzato, rappresenta una leva per la crescita del proprio business e aiuta ad aumentare le vendite. Soprattutto in questo periodo in cui bisogna fare tutto quello che è possibile per riuscire a superare la crisi per avere una base da cui ripartire per costruire e crescere.

Il numero dei consumatori attivi online in Italia è a dir poco triplicato negli ultimi mesi e, nonostante gli impatti della pandemia, il commercio elettronico non arresterà la sua crescita. Solo in Italia c’è stato un incremento del +6,3% del fatturato portato dagli acquisti tramite ecommerce (come dicono le stime di The European House Ambrosetti).

Questo non è solo un trend del periodo, non è una moda del momento destinata a passare perché quelle che si stanno modificando sono proprio le abitudini dei consumatori. I comportamenti prima, durante e dopo l’acquisto sono sempre più orientati verso il web e l’ecommerce. Per le piccole e medie imprese rappresenta una tendenza da seguire e sfruttare per assicurarsi la continuità del servizio.

La cosa importante è affidarti ai professionisti giusti e che facciano un buon lavoro: dall’infrastruttura del sito al supporto tecnologico, fino alle attività di ottimizzazione e alle campagne di marketing per coinvolgere e poi fidelizzare i clienti nel tempo.

Quello che consiglio sempre è di impostare un buon lavoro iniziare, per cui non nego che ci vuole anche un certo investimento di denaro, ma che poi ti assicura di avere dei risultati concreti. Altrimenti è solo una perdita di tempo e di risorse.”



Grazie al contributo esperto di Mirko Cuneo e alla sua visione da vicino sul settore.

Adesso vediamo subito i 4 suggerimenti da considerare e seguire per il tuo ecommerce.

4 cose da sapere prima di avviare il tuo ecommerce

La presenza online è un bisogno che oggi viene condiviso da moltissime aziende e professionisti. Ormai è diffusa la consapevolezza di quanto le vendite attraverso le piattaforme digitali siano utili per aumentare la clientela e generare un maggiore fatturato.

La vendita e il marketing non sono più due entità separate ma rappresentano momenti differenti che rientrano nel medesimo processo. Si tratta di utilizzare le strategie e gli strumenti che servono per farti notare dai consumatore, acquisire potenziali clienti e poi trasformarli in clienti concludendo le vendite vere e proprie.

Questo processo passa anche attraverso un ecommerce, ma i risultati positivi sono assicurati solo se segui queste 4 regole.

1. Punta sull’esperienza dell’utente

Portare i clienti verso il tuo negozio online richiede molto impegno e, una volta che ci arrivano, devi assicurarti che non vadano via.

Come?

Fornendo un’esperienza utente di qualità. Il colpo d’occhio ha un’enorme importanza perché se il sito non viene subito apprezzato esteticamente gli utenti andranno altrove. Quindi, assicurati un design moderno e in linea con il tuo settore di appartenenza. Metti bene in evidenza le voci del menu in modo che gli utenti capiscano dove cliccare per trovare quello che cercano.

Inoltre, semplifica tutto il percorso per portare il cliente dal momento in cui cerca informazioni fino a quello dell’acquisto. Questo significa rendere facile e intuitivo anche il processo di pagamento, perché se è troppo lungo e confuso gli utenti tenderanno ad abbandonare il carrello.

Il motivo è che perderanno fiducia nel tuo brand e avranno il timore che l’operazione non vada a buon fine, magari rimettendoci il loro denaro.



Quindi, visita il tuo ecommerce se ne hai già uno e chiediti: è facile accedere alla sezione dei prodotti o servizi? Questi sono ben spiegati? Il metodo di pagamento è ben visibile e il processo è semplice e affidabile?

Queste sono delle ottime domande da cui iniziare per fare una prima auto-analisi del proprio sito web.

2. Le immagini valgono quanto le parole

Immagina un utente che arriva nella tua Homepage, che cosa vede?

È importante che venga accolto da un titolo ad effetto che gli renda subito chiaro di che cosa ti occupi. Ancora meglio se accompagnato dalla giusta immagine.

Devi sapere che se una frase che esprime di per sé un concetto chiaro viene affiancata da un’immagine che specifica ancora di più quel concetto, sarà estremamente più efficace.

E poi, mi raccomando alla qualità delle immagine. Non è vero che una foto vale l’altra, perché se è sgranata o sfuocata darà immediatamente un’impressione negativa.

Parlando di contenuti visivi, le immagini statiche non sono la sola possibilità che hai. Infatti, puoi prendere in considerazione anche i video o i tutorial, la scelta dipende molto da quello che vendi, oppure anche delle infografiche esplicative. Queste ti permettono di fornire informazioni in modo conciso e avrai più possibilità che rimangano impresse nella mente degli utenti.

3. Promuoviti attraverso altri mezzi online

Se sei presente sul web ma non lo sa nessuno allora tanto vale risparmiarti la fatica.

La promozione del tuo ecommerce può avvenire principalmente in due modi, se facciamo riferimento all’online. Il primo è affidarsi a strategie SEO, ovvero il posizionamento organico sui motori di ricerca. Questo è un argomento molto tecnico che non approfondirò in questa sede, ma per darti un’idea si tratta di tutte quelle tecniche che permettono al tuo sito di essere trovato dagli utenti tra i primi risultati quando fanno una ricerca su Google.

Avere un ottimo sito ottimizzato lato SEO dipende anche dal tipo di struttura che gli viene data sin dall’inizio. Per questo è importante affidarsi ad un consulente esperto per partire subito con il piede giusto.

Il secondo metodo è la pubblicità a pagamento, quindi la creazione di annunci sia su Google che su Facebook che ti aiutano a farti notare dagli utenti e ad ampliare il tuo bacino di utenti. Per questo tipo di promozione è essenziale identificare il target a cui ti vuoi rivolgere così hai una maggiore sicurezza che il tuo annuncio venga visto da persone potenzialmente interessante a quello che vendi.

4. I contenuti sono importanti

Avere una buona strategia di content marketing ti permette di: dare le giuste informazioni ai potenziali clienti, avvicinarli sempre di più al tuo brand e ridurre i costi di acquisizione nel tempo.

Infatti, spesso gli utenti che fanno ricerche sul web non sono immediatamente pronti a comprare. Una grande percentuale si sta solo informando sulle possibilità che ha e le mette a confronto per poter scegliere la soluzione migliore.

Bene, se dai tuoi contenuti capiscono che la soluzione che fa al caso loro è proprio quella che offri tu, allora non avranno bisogno di cercare ancora.

Quindi, considera di avere una comunicazione ben impostata e pianificata sia in un blog collegato al tuo ecommerce, sia attraverso la pubblicazione strategica di post sui social media.

Più fornisci valore ai tuoi potenziali clienti, concentrandoti sul modo di risolvere i loro problemi, e maggiori saranno le conversioni che otterrai nel tempo.

Infine, ricorda che il successo richiede due cose fondamentali: un’ottima preparazione e un po’ di tempo per iniziare a raccogliere i risultati. Costruisci la tua solida base di partenza e vedrai che presto raggiungerai i risultati che desideri.





















































