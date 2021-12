Ecologia Sammarinese lancia la campagna social "We dreaming of a Green Christmas": la rubrica pop-up di suggerimenti e cultura sostenibile per un Natale più verde

Quest'anno non vogliamo solo un "bianco Natale" ma un Natale più verde e sostenibile. Dall'1 al 25 Dicembre, sulla pagina Facebook di Ecologia Sammarinese, partirà la campagna We dreaming of a Green Christmas. Come in un vero e proprio calendario dell'avvento, ogni giorno verrà pubblicato un consiglio che aiuti e sensibilizzi le persone ad operare scelte rispettose per l'ambiente. Dopo essere stata la prima azienda di servizi ambientali ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 di sistemi di gestione per la qualità e l'ambiente, Ecologia Sammarinese continua a dare il proprio contributo promuovendo una coscienza antispreco che si possa applicare alla quotidianità. I post di questa rubrica pop-up serviranno a ricordarci che ogni piccola azione può concretamente avere un impatto positivo sul territorio e, quindi, anche sulla nostra qualità della vita; perché a Natale anche il pianeta si merita un piccolo grande regalo da parte di ognuno di noi.

D.G.



