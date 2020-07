“Futuro da una vita” il blog di Banca di San Marino

Il filo conduttore di questa nuova fase del blog di Banca di San Marino è raccontare le storie delle persone e dei cittadini sammarinesi che quotidianamente si impegnano per valorizzare il nostro territorio, per far conoscere il nome della nostra Repubblica fuori dai confini nazionali, parlare con le eccellenze del mondo della cultura, dell’arte e dello sport, delle aziende che ogni giorno decidono di innovarsi e di affrontare le nuove sfide del mercato, affrontare temi d’attualità come ecosostenibilità, fonti rinnovabili, ecc.

All’interno delle pagine di “Futurodaunavita” saranno ospitati anche articoli dedicati ad uno sguardo sul mondo, quello dei nostri concittadini che hanno deciso di portare le loro competenze all’estero, trasferendosi in pianta stabile. Dal locale al globale rimane l’obiettivo del Blog “Futurodaunavita”, che tiene conto del contesto sammarinese e ne estrapola le storie per raccontarle. Questa settimana abbiamo intervistato Andrea Severi – San Marino Trekking - , fondatore del Cammino del Titano: come è nata la sua passione, cosa ne pensa del territorio della Repubblica di San Marino, come ha disegnato la cartina dei sentieri di San Marino, quali sono state le sue sensazioni ed emozioni. Abbiamo anche chiesto il punto di vista di Simone Maria Fiorani, fotografo ora amico di Andrea, che ha percorso insieme a lui il percorso nei giorni di inaugurazione ed ha raccontato il cammino in immagini. http://www.futurodaunavita.sm/



