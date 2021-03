Perché ad un imprenditore serve un Business Coach

Certo che no, mica lo prescrive il medico. Esattamente come non è obbligatorio seguire una dieta fatta da un dietologo per perdere peso o affidarsi a un personal trainer per mettere massa muscolare.



Puoi anche fare a modo tuo, ma poi non ti lamentare se non ottieni i risultati che desideri.



Per ogni obiettivo che vuoi raggiungere esistono dei professionisti del settore che ti indicano la strada e la strategia migliori per farcela. Quindi, se come imprenditore vuoi ottenere risultati ben precisi e in un periodo di tempo abbastanza breve, quello che devi fare è rivolgerti a un Business Coach.

Voglio riportarti la definizione di business coaching dell’International Coach Federation (ICF): “si tratta della collaborazione con i clienti in un processo stimolante e creativo che li ispira a massimizzare il loro potenziali personale e professionale”.

Mi piace come viene descritto il coaching in queste poche righe perché incarna perfettamente il rapporto che si deve creare con il proprio coach.

Ora vediamo più nello specifico le caratteristiche che deve avere un Business Coach e, soprattutto, come ti sono utili per la tua azienda o attività.



Chi è il Business Coach?

Il Business Coach è un consulente esperto nel proprio settore che fornisce formazione sia sulla leadership che su specifiche aree di gestione del business. Non si tratta di un insegnante che ha studiato su libri di teoria, ma è una figura professionale che ha intrapreso la strada imprenditoriale e ha fatto esperienza sul campo.

Proprio come Mirko Cuneo, CEO di Nextre Engineering e Business Coach di riferimento per professionisti e imprenditori. Mirko ha avviato diverse attività online fino ad intraprendere la sua sfida più grande con la sua azienda attuale. È partito, nel maggio 2017, avendo 5 persone in organico e adesso può contare più di 100 professionisti, tra sviluppatori e digital marketer, che lavorano con lui.

Un Business Coach ti aiuta a fare proprio questo, ovvero a far crescere o a rilanciare la tua azienda condividendo insieme a te le conoscenze e le competenze che ha sviluppato in prima persona.

Quindi adesso approfondiamo esattamente che cosa fa un coach per te.

Cosa fa il Business Coach?

Il percorso di coaching è diverso dalla semplice consulenza. Infatti, un Business Coach ti affianca in diversi fasi:

1. Analisi della tua situazione attuale: questo implica anche uno sguardo duro e onesto per identificare quello che funziona e quello che non funziona

2. Identificazione dell’obiettivo: deve essere concreto, tangibile e raggiungibile in un determinato periodo di tempo

3. Pianificazione della strategia mirata: a seconda della tua realtà e di ciò che vuoi ottenere ti aiuta a strutturare il piano di azione

La cosa che contraddistingue un percorso di coaching dalla semplice consulenze è il rapporto che si crea con il Business Coach e il modo in cui questa figura di aiuta nella crescita.

Il coaching mira a renderti consapevole delle tue capacità, a svilupparne altre e a migliorare le tue performance uscendo dalla tua zona di comfort.

Tutto questo lo affronterai avendo un coach al tuo fianco che ti aprirà gli occhi sulle possibilità a cui non avevi pensato e alle eventuali difficoltà che potresti incontrare. È un privilegio enorme perché ti permette di risparmiare il tempo che avresti buttato facendo un errore dopo l’altro.

Spesso gli imprenditori fanno fatica anche solo a prendere in considerazione l’idea di dover chiedere un aiuto a qualcuno. Pensano di dover fare tutto da soli e sono convinti che chiedere aiuto sia sinonimo di sconfitta o incompetenza.

Beh, non è affatto così.

Il compito dell’imprenditore e del leader aziendale è quello di fare del proprio meglio e con i mezzi necessari per portare al successo l’attività. Questo può anche voler dire chiedere l’aiuto competente di un professionista che ha percorso quella strada prima di te.

Come agisce in azienda e quali benefici porta

È importante sottolineare che il Business Coach non prenderà il tuo posto. Non è una figura che assumerà il tuo ruolo per mandare avanti la tua azienda.

Anzi, il coach ti affiancherà e farà in modo che sia tu a trovare le tue soluzioni.

Ecco tutti i benefici che otterrai con un percorso di coaching:

- Maggiore consapevolezza di te stesso

- Migliori prestazioni individuali

- Aumento della capacità di leadership

- Gestione rinnovata delle tue risorse umane

- Implemento della produttività

- Sviluppo di competenze trasversali

- Chiarezza nel processo decisionale

- Definizione dei flussi interni dell’azienda

- Crescita professionale e del tuo business

Se ti senti intrappolato all’interno dei medesimi processi aziendali che non danno mai risultati differenti e se vuoi aumentare il tuo fatturato e i tuoi profitti, il coaching è quello che fa al caso tuo.

Il Business Coach ti aiuta anche quando il tuo obiettivo è quello di avere più tempo libero da dedicare alla tua famiglia o ad altro. Ricordati che lavorare tanto non è sempre sinonimo di lavorare in maniera efficace.

A volte è necessario dedicare tante ore alla professione ma altre volte il segreto è trovare il giusto metodo per essere più produttivo e accorciare la giornata di lavoro.

Il coach, da osservatore esterno, ti aiuterà a comprendere i tuoi comportamenti, ad analizzarli e a capire come correggerli lungo il percorso. Ti fornisce una prospettiva su di te e sulla tua azienda che non puoi avere essendo immerso al suo interno. Ti aiuta a percorrere nuovi sentieri che non avevi preso in considerazione per timore o perché non ne eri a conoscenza. Lavorerà insieme a te aiutandoti a lasciare andare pregiudizi e convinzioni controproducenti per mettere in luce i tuoi punti di forza.

Ma come dicevo, non è obbligatorio affidarsi a un Business Coach, anche se…

Cosa succede se non hai un Business Coach

Non avere un coach significa non avere un allenatore.

Se vuoi aprire la tua azienda o anche se il tuo desiderio è rinnovarla per farla crescere, i problemi principali che si presentano sono due. Il primo è che provi a fare tutto da solo destreggiandoti tra tutti i reparti della tua impresa; il secondo è che continui a percorrere la stessa strada sperando che ti porti ad una nuova meta.

In entrambi i casi cadi nell’errore perché non puoi fare tutto da solo e se continui a guardare le cose solo da una prospettiva quello che vedrai non cambierà mai.

Ecco un riassunto dei principali errori commessi:

- Impostazione di obiettivi sbagliati

- Campagne pubblicitarie inefficaci

- Poca cura ai dettagli che possono portare a problemi anche amministrativi

- Tempo perso nel risolvere problemi invece che nella crescita

Detto questo, se vuoi prendere in mano per davvero le redini del tuo business e uscire dallo stato di nebbia causato dalla situazione di crisi, è il momento di intraprendere la strada del business coaching. Ti chiedi da dove iniziare? Clicca qui e prenota la tua chiamata gratuita per scoprire tutto quello che puoi fare per scalare il tuo business.



