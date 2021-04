Perché avere un sito Web nel 2021 è vitale

Le modalità di consumo e di acquisto stanno subendo una serie di cambiamenti.

Il comportamento degli utenti si sta modificando molto più velocemente a causa della situazione in cui tutti ci siamo trovati a vivere nell’ultimo anno. Si tratta di tendenze che erano già in evoluzione ma che hanno subito una spinta di accelerazione di almeno cinque anni.

Sto parlando della maggiore predisposizione verso il web e gli acquisti online tramite e-commerce.

La domanda è: avere un sito web nel 2021 è davvero così importante o è un trend del momento destinato a passare?

Insomma, secondo i report di Netcomm, nel corso del 2020 si contano almeno 2 milioni di nuovi consumatori online in Italia. Questo ha portato ad una crescita del settore dell’e-commerce del +55% a livello mondiale.

Si è registrata una vera e propria impennata degli acquisti sul web, ovviamente dovuta dall’impossibilità di recarsi agli store fisici per molti mesi. Ma adesso che è stata innescata questa nuova abitudine, gli italiani comprano online per soddisfare ogni genere di esigenze.

I brand e le aziende che vogliono continuare a crescere non possono fare altro che adeguarsi a queste evoluzioni e assecondare la direzione che sta prendendo il mercato. Per fortuna ci sono esperti del settore delle tecnologie che aiutano gli altri imprenditori a organizzarsi e assestarti con gli strumenti e le strategie giuste.

Proprio come Mirko Cuneo, imprenditore e CEO di Nextre Digital, società di sviluppo siti web e consulenza di digital marketing. Mirko e il suo team di professionisti del marketing aiutano le aziende nella creazione della propria immagine online attraverso il sito, il marchio e tutte le fasi della promozione.

Ma adesso vediamo più nel dettaglio i vantaggi concreti di possedere il proprio sito web.

Perché è vantaggioso avere un sito web nel 2021

Il sito web è uno degli aspetti più importanti della presenza online del tuo brand.

Infatti, sono proprio i siti internet e gli e-commerce i maggiori punti di riferimento dei consumatori che fanno le proprie ricerche sul web. Si riscontrano comportamenti sempre più multicanale, ovvero ricerche che iniziano in rete e poi finiscono con un acquisto nel negozio fisico, ma anche viceversa.

A te non è mai capitato di vedere un capo di abbigliamento in un negozio ma poi di effettuare l’ordine comodamente dal divano di casa tramite l’e-commerce?

Questo era solo un semplice esempio ma che si può applicare ad una varietà di situazioni e prodotti differenti.

Il legame tra online e off line continuerà a rafforzarsi e solo le attività che potranno fornire un servizio web vedranno un considerevole incremento dei propri guadagni.

Vediamo perché.

1. I tuoi clienti se lo aspettano

I consumatori oramai si aspettano di trovare a portata di clic il sito web di un brand.

Tra le pagine online possono informarsi maggiormente su prodotti e servizi, conoscere di più l’azienda o le persone che vi lavorano e farsi un’idea generale di quello che cercano mettendo le ricerche a confronto.

Insomma, con un pc o uno smartphone si ha l’immediata possibilità di aprire un numero potenzialmente infinito di finestre di navigazione e spostarsi da una all’altra comodamente.

Oltretutto i tuoi concorrenti hanno già un sito internet, o stanno pensando di farne uno, quindi se tu non offri questo servizio ti posizioni autonomamente ai margini del mercato. Pensaci, la concorrenza è spietata e le possibilità molte. Se le persone non trovano le tue offerte non esiteranno a farsi attrarre da quelle di qualcun altro.

Ma non è finita qui.

2. Il sito web dà più credibilità alla tua azienda

Avere un sito migliorerà immediatamente la credibilità della tua attività.

Infatti, soprattutto i consumatori che ancora non ti conoscono, vorranno cercare maggiori informazioni su di te e su ciò che vendi. Vogliono essere sicuri che la soluzione che proponi tu è proprio quella che fa al caso loro.

Ma se non ti trovano online verranno subito assaliti dai dubbi. Oggi, chi non ha un sito e una presenza online si dimostra poco aggiornato agli occhi degli utenti che tenderanno a perdere la fiducia. Dentro la loro mente sentiranno di non essere convinti, di conseguenza si rivolgeranno ai tuoi competitor.

Quindi, considera il tuo sito web come uno dei tuoi strumenti principali per farti apprezzare dai tuoi potenziali clienti e per distinguerti dalla concorrenza. Attraverso il tuo sito puoi costruire e veicolare la tua immagine, ti permette di far crescere la tua reputazione e di essere conosciuto da molte più persone.

Passiamo al prossimo vantaggio.

3. Puoi fare campagne pubblicitarie mirate

Se hai un sito internet di proprietà puoi dare vita a delle campagne pubblicitarie mirate e volte a portare traffico sulle tue pagine.

Le pubblicità mirate sono quegli annunci a pagamento su Google o sui social media, come Facebook, che ti aiutano a farti conoscere da un maggior numero di utenti e ad ampliare il tuo bacino di potenziali clienti.

Ma se non hai un posto opportuno verso cui indirizzare queste persone i soldi che investi in pubblicità saranno sprecati.

Infatti, immagina di non avere un sito web. Come fai a dargli informazioni su di te e su quello che vendi? Come puoi sperare di convertirli in clienti paganti se loro non si fidano di te e il solo impulso che hanno è quello di scappare?

La risposta è che non puoi.

E non basta avere un negozio fisico perché è molto più reale che le persone navighino ogni giorno tra decine di siti internet dislocati in tutto il mondo, piuttosto che girare per i negozi a cui è al massimo dedicato lo shopping della domenica – zona gialla permettendo.

Ci sono innumerevoli sfumature e possibilità strategiche avendo un sito web, ma il discorso è troppo lungo per poterlo affrontare tutto in questo solo articolo.

Quindi, arriviamo al punto più importante e che racchiude un po’ tutti gli altri.

4. Ti permette di applicare strategie mirate per aumentare le vendite

Tutto quello che desideri da imprenditore o libero professionista è vendere di più e aumentare i tuoi guadagni.

Se tramite uno store fisico non riesci ad implementare le vendite, sicuramente esistono strategie di marketing e di vendita che puoi sfruttare sul web.

Il tuo sito è accessibile in tutto il mondo e questo ti permette già di per sé una maggiore esposizione. Inoltre, un sito è attivo 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana, quindi non hai bisogno di intensificare il tuo lavoro per ottenere una rendita maggiore.

Però per avere un portale online performante e che ti faccia ottenere i risultati che desideri è necessario che sia ben progettato, costruito e ottimizzato. Questo vuol dire che deve essere creato tenendo conto delle caratteristiche richieste dal motore di ricerca e che gli permetteranno di essere trovato dagli utenti che navigano online.



Significa che devi affidarti a degli esperti che sappiano consigliarti la soluzione migliore per te e per il tuo business. Non ti fidare di chi ti propone soluzioni standard, perché quello che funziona per un certo tipo di attività, molto probabilmente, non funzionerà per un altro.

Quindi, per concludere.

Hai davvero bisogno di un sito web nel 2021 che ti aiuti a crescere o a far ripartire il tuo business.

Ma per ottenere degli effettivi ritorni sul tuo investimento devi rivolgerti alle persone giuste che sappiano consigliarti e che ti accompagnino in tutto il tuo progetto.

Se vuoi maggiori informazioni, clicca qui.

























