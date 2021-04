Soluzioni E-learning per la formazione aziendale anche a distanza

In questo particolare momento di vita possiamo dire che l’ufficio non è più il centro del mondo professionale. Da un anno a questa parte, anche le aziende che non avevano ancora preso effettivamente in considerazione lo smart working hanno dovuto pesantemente riorganizzare le proprie attività per continuare a lavorare.

In molti casi si è presentata anche la necessità di aggiornamento e formazione del personale aziendale per renderlo più autonomo e capace ad affrontare il lavoro da remoto. Se prima le ore formative erano pensate e organizzate in presenza, adesso non è più così. Le soluzioni E-learning non sono più solo un’alternativa, ma oggi rappresentano una scelta obbligata per mantenere aggiornate le competenze professionali.

La domanda è, si può fare a meno della formazione? La risposta è: certamente no. La mancanza di formazione equivale a prendere una strada verso l’arretratezza, soprattutto oggi in cui i cambiamenti diventano sempre più rapidi e non più trascurabili per chi desidera fare parte di questo mercato.

Tutto questo per dire che, se fino a un anno fa l’E-learning era considerato la formazione del futuro, adesso si può affermare che il futuro è arrivato. Per fortuna, ci sono dei professionisti del settore come Mirko Cuneo, CEO di Nextre Engineering, azienda di sviluppo e consulenza ICT, già pronti a soddisfare le richieste di soluzioni E-learning per le aziende che vogliono far parte dell’evoluzione.

Ma tieni presente che anche quando si tratta di apprendimento e sviluppo, non esiste una soluzione unica per le organizzazioni. Quindi, adesso approfondiamo più nel dettaglio questo argomento così ti chiarirai le idee sulla scelta migliore per te.

Cos’è una soluzione E-learning?

Innanzitutto, ripartiamo brevemente dalle basi. Fin troppo spesso si dà per scontato che tutti sappiano che cos’è una soluzione E-learning, ma io preferisco chiarire il concetto.

L’E-learning è un metodo didattico che utilizza risorse digitali per fornire contenuti che servono per accrescere competenze, conoscenze, abilità e anche per modellare i comportamenti e aumentare la motivazione.

Si tratta di soluzioni di apprendimento basate sia sul testo che su altri media come audio, video e infografiche. Queste soluzioni tecnologiche sono sempre più avanzate e consentono anche esperienze interattive che rendono la formazione ancora più efficace.

Prima l’E-learning veniva scelto per contenere i costi e i tempi della formazione, infatti ognuno poteva gestirsi in autonomia. Adesso rappresenta l’unica soluzione per evitare le attività in presenza ma garantire ai dipendenti delle ore di formazione utili anche all’utilizzo di nuovi strumenti che sono diventati parte del lavoro quotidiano a distanza.

Vorrei porre l’attenzione su un altro punto fondamentale. L’E-learning non è solo la tecnologia utilizzata per trasmettere i contenuti, ma ciò che più conta è chi ne fruisce, quindi i partecipanti.

Infatti, l’E-learning ha l’obiettivo di rendere possibile la formazione mediante altre modalità ma anche consentire un apprendimento migliore per qualità. Se ogni dipendente può accedere ai contenuti in maniera indipendente, la formazione può essere continuativa nel tempo e non solo una tantum.

Quali sono i vantaggi dell’E-learning?

I vantaggi delle soluzioni E-learning sono molteplici e valgono sia per l’azienda che per il partecipante.

Concentriamoci, prima di tutto, su 3 vantaggi fondamentali per le aziende:

· Scalabilità

· Ripetibilità

· Continuità

Ogni singolo contenuto presente sulle piattaforme E-learning può arrivare facilmente a tutte le persone a cui desideri destinarlo. Quindi, puoi prevedere un investimento iniziale per la realizzazione della piattaforma e per la preparazione dei contenuti che poi possono essere fruiti a ripetizione a un numero potenzialmente infinito di persone.

Questo si lega anche al concetto di ripetibilità. Infatti, in caso di nuove assunzioni in azienda la formazione è ripetibile in maniera istantanea. Vale anche nel caso in cui un dipendente abbia bisogno di rivedere un contenuto più di una volta.

Infine, un altro vantaggio è la continuità. I contenuti digitali sono sempre disponibili, quindi la formazione non deve essere prevista e organizzata in anticipo in alcuni periodi dell’anno, ma può letteralmente accompagnare tutto il percorso lavorativo delle persone.

Ma i benefici non si fermano qui, infatti ce ne sono anche di specifici per i fruitori:

- Libertà di fruizione: i contenuti sono disponibili su diverse tipologie di dispositivi, questo rende la fruizione più semplice e lascia maggiori libertà.

- Aggiornamento continuo: i contenuti digitali possono essere aggiornati, modificati, integrati e così via, rendendo tutto il percorso più efficace.

- Scambi tra partecipanti: le piattaforme di E-learning hanno anche a possibilità di interazione umana tra partecipanti e docenti, questo favorisce il consolidamento dell’apprendimento.



La formazione a distanza è una scelta valida e di qualità, a patto che sia ben progettata e gestita. Ecco perché è importante partire dalla creazione di un’ottima piattaforma che si possa personalizzare e soddisfi le esigenze sia dell’azienda che dei fruitori.

Qual è la piattaforma E-learning più adatta?

Se hai bisogno di sviluppare il tuo progetto E-learning aziendale da zero, è importante che ti rivolgi a qualcuno che sappia aiutarti a scegliere la soluzione migliore per te.

Le caratteristiche di una piattaforma personalizzabile di qualità sono:

· Funzionalità di mentoring e condivisione per agevolare la comunicazione e la formazione

· Valutazione dei partecipanti tramite quiz e test

· Possibilità di rilascio di attestati e certificati che attestino la partecipazione

· Analisi e report per monitorare l’avanzamento dei partecipanti all’interno dei corsi formativi

· Personalizzazione grafica e funzionale della piattaforma in modo da rispettare le esigenze di erogazione dei contenuti

Per un’azienda che vuole erogare i propri corsi di formazione, avere una piattaforma personalizzabile è un requisito ormai indispensabile. Permette di intraprendere percorsi di apprendimento senza limiti di tempo e luogo. Inoltre la personalizzazione consente l’utilizzo di strumenti digitali variegati come animazioni, video, audio, illustrazioni, giochi, simulazioni e tanto altro.

La personalizzazione non è da intendersi solo dal punto di vista grafico, ma anche da quello dei contenuti per un’erogazione efficace e in linea con le esigenze sia del dipendente che dell’azienda.

A questo proposito, la piattaforma di E-learning maggiormente utilizzata in tutto il mondo è Moodle. È flessibile e potente e può sostenere un altissimo numero di contenuti mantenendo inalterate le performance. Consente l’accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La sua grafica è molto intuitiva e piacevole, questa caratteristica la rende una piattaforma stimolante e facile da utilizzare. La sua struttura è modulare, questo significa che rende possibile l’aggiunta di ulteriori funzionalità se necessarie.

Se stai prendendo in considerazione una soluzione del genere per la tua azienda ma non sai da che parte incominciare, clicca qui per trovare subito maggiori informazioni.

Prima di salutarci, vediamo alcune delle ultime tendenze nel settore della formazione online.

Le ultime tendenze dell’E-learning

Le persone si stanno abituando sempre di più, a volte inconsapevolmente, all’apprendimento online. Pensa anche solo alle lezioni di Fitness o Yoga su Youtube o addirittura in diretta di Instagram, oppure i video motivazionali su Facebook, o ancora i lavoratori creativi su qualsiasi altre piattaforma.

Questi sono tutti esempi di E-learning che le persone fruiscono quotidianamente e in autonomia.

Che cosa ne deriva?

Gli utenti si abituano ad alti livelli di servizi e di prestazioni e a determinate tipologie di contenuti formativi. Queste tendenze influenzano anche il modo in cui devono essere veicolati i percorsi di formazione perché gli utenti si aspetteranno almeno lo stesso livello di prestazioni, se non più alto.

Inoltre, è sempre più in voga il concetto di micro-learning, ovvero la possibilità di fruire di contenuti più o meno formativi in qualsiasi momento e luogo. Sto parlando di podcast, tutorial, infografiche e così via.

Le parole d’ordine inevitabilmente diventano: immediatezza, pertinenza, coinvolgimento e facile fruibilità.

Ecco su che cosa si deve basare anche l'esperienza formativa che offre la tua azienda.



















































































