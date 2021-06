Una nuova azienda Sammarinese ottiene la certificazione UNI EN ISO 14001 di sistemi di gestione per la qualità e l'ambiente

Le più grandi realtà imprenditoriali sammarinesi stanno seguendo il trend italiano dotandosi di certificati validi per le norme ISO 9001 e ISO 14001.



Se l'Italia vanta il primato europeo (e il terzo posto su scala mondiale) come stato con più certificati ISO 9001 e ISO 14001, a San Marino la distanza da colmare è ancora proporzionalmente lunga. Ecco perché l'ottenimento di questa certificazione ambientale da parte di Ecologia Sammarinese diventa un fatto degno di nota, che fa ben sperare in termini di impegno collettivo verso una coscienza ambientale ed imprenditoriale qualitativamente votata alla responsabilità eco-logica.

Ecologia Sammarinese Srl è un'azienda medio-piccola che opera su tutto il territorio della Repubblica occupandosi di servizi ambientali, quali ad esempio il recupero e lo smaltimento di rifiuti. È la prima azienda del settore ad ottenere questo importante attestato e la settima ad entrare in lista, accanto ad altre note realtà imprenditoriali sammarinesi già certificate. Tra queste spiccano alcuni dei suoi maggiori clienti partner come Gruppo SIT e Colombini Spa.

La 14001 è una certificazione normativa dell' International Organization for Standardization (ISO) che stabilisce i requisiti organizzativi necessari per un sistema di gestione ambientale che sia corretto, trasparente ed efficace.

Si tratta di uno standard che nasce pensato su base volontaria e che, per chi vi aderisce, si traduce nell’aspirazione verso un miglioramento dell'impatto ambientale attraverso il rispetto della normativa ISO.

Anche e soprattutto ora che stiamo uscendo da un anno ricco di difficoltà non dobbiamo dimenticare di fare ciascuno la propria parte, come aziende e come singoli, ammortizzando ogni giorno l’impatto negativo sull'ambiente che ci circonda, migliorando la qualità del nostro business e contemporaneamente della vita di tutti giorni, lavorando insieme per una Repubblica dal futuro più verde.