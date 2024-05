CURIOSITÀ 45 anni di Lady Oscar Il Museo del Fumetto di Milano ospita fino al 15 settembre 2024 una esposizione celebrativa dedicata alla bellissima comandante delle guardie reali Oscar François de Jarjayes.

Lady Oscar compie 45 anni in Italia, una mostra festeggia il compleanno di questa iconica eroina che ha appassionato generazioni di giovanissimi.

Dai pannelli illustrativi ai fumetti, dai gadget alle bambole, dai cosplay alle riproduzioni storiche di abiti ed acconciature: un’immersione profonda nel mondo di Lady Oscar e nella temperie culturale di ribellione e libertà che ha avvolto questa figura iconica.

Nell’ottobre 1979, Nippon Television mandava in onda la prima puntata di un anime destinato a diventare un vero e proprio cult in Giappone, che nel 1982 sarebbe stato trasmesso anche in Italia dal canale Italia Uno con il titolo di: “Lady Oscar” solo 40 puntate replicate all'infinito.

L’anime trae ispirazione dal manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e ispirato alla vera storia di Oscar François de Jarjayes, comandante delle guardie reali alla corte di Maria Antonietta di Francia: una ragazza cresciuta come un uomo dal padre generale dopo la delusione di non aver avuto un figlio a cui far seguire la carriera militare.



