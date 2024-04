CURIOSITÀ A Piacenza gli Umarell sono in sicurezza Ha tutto il gusto di una abile mossa di marketing che strappa decisamente un sorriso

A Piacenza gli Umarell sono in sicurezza.

Ha il sapore di un'abile mossa di Marketing, resta sicuramente una notizia divertente e che potrebbe accendere un riflettore sulla tutela degli “Umarell” che sorvegliano i cantieri.

A Piacenza sono iniziati i lavori per realizzare un condominio nuovo di zecca al posto della villa di un ex imprenditore. Sorgerà in via Veneto, all'angolo con Via Rossi.

[Banner_Google_ADS]

Normale amministrazione? Sì, se non fosse che appeso alla recinzione è comparso un curioso cartello con su scritto "Postazione Umarell luogo sicuro per osservazione cantiere".

Secondo la definizione che compare nel 2007 nel dizionario Zanichelli, l'umarell è un "pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro alla schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono".

Una boutade, un simpatico richiamo ai curiosi o una sofisticata operazione di marketing? A noi basta un sorriso



I più letti della settimana: