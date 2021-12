Alberi di Natale 2021

Imprese natalizie degne di nota ? Andiamo nel Berkshire per essere più precisi al “Legoland Windsor Resort”, dove il Natale 2021 sarà all'insegna di un record.









Dalle immagini che arrivano dal Regno Unito un impresa mastodontica, assemblare 364,481 mattoncini colorati Lego e Duplo per realizzare un albero di Natale alto 10 metri con tanto di stella all'apice. Il suo montaggio ha richiesto l'attività di 15 persone operai specializzati. L'albero di quest'anno spazza via un record realizzato nel 2014 quando erano stati utilizzato solo, si fa per dire 300 mila mattoncini. Questa costruzione è ufficialmente l'albero di lego più grande del mondo.