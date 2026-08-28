Una location fuori dagli schemi, musica elettronica e uno dei panorami più suggestivi di San Marino. Ce ne ha parlato Batta, anima di Dragon Valley – Divisione Eventi | Rinascita Culturale, per raccontare “Funivia per Dragon Valley”. L’evento chiude la rassegna “Dal turista al contadino”, organizzata e patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, portando la visione artistica di Dragon Valley direttamente all’interno della cabina della Funivia di San Marino. Protagonisti alla consolle Martin Minotti e Pierluigi Berardi, per un DJ set sospeso tra cielo, panorama e musica. E una volta tornati a terra, la serata continua in Piazza Grande a Borgo Maggiore, davanti alla Baita, insieme a KK & SURE. Una cabina, due DJ e un viaggio musicale decisamente particolare. Riascolta la chiacchierata di Irol con Batta nel Reload di Radio San Marino.
Batta ci racconta l'evento "Cable Club" in funivia
Una location fuori dagli schemi, musica elettronica e uno dei panorami più suggestivi di San Marino. Ce ne ha parlato Batta, anima di Dragon Valley – Divisione Eventi | Rinascita Culturale, per raccontare “Funivia per Dragon Valley”. L’evento chiude la rassegna “Dal turista al contadino”, organizzata e patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, portando la visione artistica di Dragon Valley direttamente all’interno della cabina della Funivia di San Marino. Protagonisti alla consolle Martin Minotti e Pierluigi Berardi, per un DJ set sospeso tra cielo, panorama e musica. E una volta tornati a terra, la serata continua in Piazza Grande a Borgo Maggiore, davanti alla Baita, insieme a KK & SURE. Una cabina, due DJ e un viaggio musicale decisamente particolare. Riascolta la chiacchierata di Irol con Batta nel Reload di Radio San Marino.