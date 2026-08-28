EVENTI Batta ci racconta l'evento "Cable Club" in funivia

Batta ci racconta l'evento "Cable Club" in funivia.

Una location fuori dagli schemi, musica elettronica e uno dei panorami più suggestivi di San Marino. Ce ne ha parlato Batta, anima di Dragon Valley – Divisione Eventi | Rinascita Culturale, per raccontare “Funivia per Dragon Valley”. L’evento chiude la rassegna “Dal turista al contadino”, organizzata e patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, portando la visione artistica di Dragon Valley direttamente all’interno della cabina della Funivia di San Marino. Protagonisti alla consolle Martin Minotti e Pierluigi Berardi, per un DJ set sospeso tra cielo, panorama e musica. E una volta tornati a terra, la serata continua in Piazza Grande a Borgo Maggiore, davanti alla Baita, insieme a KK & SURE. Una cabina, due DJ e un viaggio musicale decisamente particolare. Riascolta la chiacchierata di Irol con Batta nel Reload di Radio San Marino.



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