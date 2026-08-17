Mercoledì 26 agosto al Ristorante InPerfetto di Faetano arriva Cena Tramonto & Live, una cena-concerto di beneficenza tra buon cibo, musica dal vivo e uno splendido tramonto. A raccontarci qualcosa in più sull’evento è stato Roberto Moghe Moretti di Fun4All, passato a trovarci in radio: durante l’intervista ci ha parlato della serata, degli artisti protagonisti (Valentina Monetta & Lorenzo Pagani) e soprattutto della finalità benefica dell’iniziativa. Riascolta ora la chiacchierata ora!









