EVENTI A SAN MARINO

Cena & Tramonto all'InPerfetto

Cena & Tramonto all'InPerfetto.

Mercoledì 26 agosto al Ristorante InPerfetto di Faetano arriva Cena Tramonto & Live, una cena-concerto di beneficenza tra buon cibo, musica dal vivo e uno splendido tramonto. A raccontarci qualcosa in più sull’evento è stato Roberto Moghe Moretti di Fun4All, passato a trovarci in radio: durante l’intervista ci ha parlato della serata, degli artisti protagonisti (Valentina Monetta & Lorenzo Pagani) e soprattutto della finalità benefica dell’iniziativa. Riascolta ora la chiacchierata ora!

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