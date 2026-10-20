Mirco Tedesco Chef, DJ e cuoco sammarinese, è venuto a trovarci a Radio San Marino per raccontarci il suo percorso tra musica e cucina. Dopo aver viaggiato in giro per il mondo, esplorando culture e tradizioni gastronomiche differenti, è tornato sul Titano con un'idea originale: unire le sue due grandi passioni dando vita a “Cucina Ritmica”, un progetto che fonde sapori, musica e convivialità. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre, presso lo spazio KOD77, in via Gino Giacomini a San Marino. Riascolta la chiacchierata con Irol all'interno di Reload e scopri di più su questo progetto!