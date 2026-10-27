DeLorean in volo

La DeLorean si prepara a prendere il volo, questa volta senza effetti speciali, flusso canalizzatore o plutonio. Il marchio dell’automobile che accompagnava Marty McFly nei suoi viaggi nel tempo ha annunciato il proprio ingresso nelle Airspeeder International Series, un campionato dedicato alle auto volanti elettriche.
Il debutto è previsto per novembre 2026. L’annuncio è arrivato il 13 ottobre durante il TechCrunch Disrupt di San Francisco. Come spiegato nel comunicato ufficiale di Airspeeder, la DeLorean Motor Company diventerà il primo costruttore americano a partecipare alla competizione, con una squadra che porterà il suo nome: DeLorean Airspeeder Team.
Per i nostalgici degli anni Ottanta c’è una piccola precisazione: a volare non sarà la DMC-12 originale, quella con le portiere ad ali di gabbiano e la carrozzeria in acciaio inossidabile, bensì un nuovo velivolo elettrico con i colori del marchio.
Una scelta comprensibile, considerando che trasformare una coupé del 1981 in un mezzo volante sarebbe stato un lavoretto piuttosto impegnativo persino per Doc Brown.
Per la stagione 2026-2027, la squadra utilizzerà l’Airspeeder Mk3C, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, appartenente alla categoria degli eVTOL.
L’apparecchio deriva dal Mk3 sviluppato dall’azienda australiana Alauda Aeronautics e funziona attraverso rotori elettrici che gli consentono di sollevarsi, accelerare e cambiare direzione senza bisogno di una pista tradizionale.
Il prototipo Mk3 presentato nel 2021 aveva caratteristiche già piuttosto interessanti: otto rotori, un sistema di propulsione da 96 kW, un peso di circa 100 chilogrammi senza pilota e una velocità dichiarata superiore a 120 chilometri orari.
La configurazione definitiva del Mk3C che correrà con il marchio DeLorean sarà presentata prima del debutto.