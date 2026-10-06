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Fides et Libertas: come un "sarto della memoria", Roberto Giacobbo racconta Papa Leone XIV

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Fides et Libertas: come un "sarto della memoria", Roberto Giacobbo racconta Papa Leone XIV.

In questa intervista per Radio San Marino, Roberto Giacobbo presenta in anteprima il suo nuovo docufilm "Fides et Libertas", dedicato alla visita di Papa Leone XIV nell'antica Terra della Libertà. Definendosi un «sarto silenzioso e discreto», il conduttore spiega come trasformare la cronaca in memoria permanente per le future generazioni, unendo la storia a un linguaggio divulgativo adatto a tutti. Intrecciando i momenti salienti della visita papale con il ricordo di quelle storiche del passato, Roberto Giacobbo regala alla comunità un "libro video" eterno, capace di custodire l'identità di un popolo.

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