ATTUALITÀ Guido Alberti, 30 anni dalla scomparsa: Emanuele Sacerdote racconta il fondatore del Premio Strega Ascolta il Reloaded!

Guido Alberti, 30 anni dalla scomparsa: Emanuele Sacerdote racconta il fondatore del Premio Strega.

Ci sono persone che riescono a lasciare un segno in mondi completamente diversi. Dietro il Premio Strega c'è una storia molto curiosa, quella di Guido Alberti, imprenditore, attore e mecenate che contribuì alla fondazione del più prestigioso premio letterario italiano e che fu diretto sul grande schermo da maestri come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e Mario Monicelli. A trent'anni dalla sua scomparsa, Radio San Marino lo ricorda insieme a Emanuele Sacerdote, pronipote di Guido Alberti, per riscoprire una figura che ha lasciato un segno nella cultura e nell'imprenditoria italiana.

Ascolta l'intervista di Radio San Marino!

Fonte foto: Premio Strega

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