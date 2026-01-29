I giorni della merla
L’origine del nome affonda nelle nebbie della tradizione popolare, con diverse ipotesi ad intrecciarsi
I Giorni della Merla – che per tradizione cadono il 29, 30 e 31 gennaio – dovrebbero rappresentare il culmine del freddo invernale.
Quest’anno, però, la leggenda viene rovesciata: le previsioni confermano temperature sopra la media e un’alta pressione che porterà ampie schiarite al Centro-Nord, mentre al Sud resisteranno piogge sparse.
L’origine del nome affonda nelle nebbie della tradizione popolare, con diverse ipotesi ad intrecciarsi. Di versioni più o meno ufficiali ne esistono tantissime (dalla più celebre, dove una merla trovò riparo in un comignolo, a quelle con base storica, come nel caso di Sebastiano Pauli, intellettuale italiano che nel suo “Modi di dire toscani” del 1740, cita un cannone chiamato “la Merla” che dovette attendere gli ultimi giorni di gennaio per attraversare il Po completamente ghiacciato), quindi vi invitiamo a leggere il nostro articolo che ne ripercorre un po’ la storia, tra aneddoti e curiosità.
Quest’anno la tradizione viene ribaltata. Da giovedì 29 gennaio, una rimonta dell’alta pressione garantirà maggiore stabilità sulle regioni centro-settentrionali. I valori termici si manterranno di qualche grado sopra le medie stagionali: al Nord e al Centro, nelle ore notturne le temperature sfioreranno lo zero in pianura – valori del tutto normali per il periodo – mentre di giorno, grazie al sole, si raggiungeranno punte di 8-10°C al Nord e fino a 12-14°C nelle regioni centrali.
Benché i Giorni della Merla si presentino con un volto decisamente più mite, l’inverno è tutt’altro che finito. I modelli a lungo termine suggeriscono che già con l’inizio di febbraio potrebbero arrivare nuove sorprese gelide.
