NEWS Il leggendario Hulk Hogan

Andra Renzi è un noto giornalista sportivo appassionato di lotta, in particolare la sua passione è il wrestling e ha scritto diversi libri sullo sport in questione. E' venuto a trovarci in radio per raccontarci uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi scomparso in questi giorni, Hulk Hogan.

