Lo spettacolo lunare di Gennaio 2024 Un nuovo anno di spettacoli celesti sono pronti per essere ammirati.

Lo spettacolo della luna del 2024 comincia con una Luna nuova, prevista l’11 gennaio, per ammirare la Luna piena dovremmo aspettare il 25 del mese.

Questa luna nella tradizione americana si chiama Luna del Lupo. Il nome, che in realtà non è solo dei nativi americani, deriva dai profondi e antichi legami tra i lupi e questo plenilunio.

Non a caso la parola gaelica per gennaio, Faoilleach, deriva dal termine usato per i lupi, faol-chù, anche se i lupi non esistono in Scozia da secoli.

La parola sassone per gennaio è inoltre Wulf-monath, o Wolf Month (“mese del lupo”), e in Giappone in questo mese si tiene la festa del dio lupo, Ooguchi Magami, mentre la tribù Seneca lega il lupo alla luna così fortemente da credere che un lupo abbia dato alla luce la luna “cantandola” nel cielo.



