Spesso basta un dettaglio per capire quanto scrivere un messaggio possa diventare complicato: un tremore che distorce la pressione sul tasto, una mano che non segue più l’intenzione.

Da questa osservazione semplice e quotidiana è nato OnCue, il teclado intelligente ideato dalla designer italiana Alessandra Galli durante il suo percorso alla Delft University of Technology. Non un gadget futuristico, ma uno strumento concreto, pensato per chi convive ogni giorno con la malattia di Parkinson.

Un progetto talmente efficace da conquistare il James Dyson Global Award 2025, uno dei premi più importanti dedicati al design che risolve problemi reali.

OnCue riprende alcuni principi dei claviers da gaming, ma li trasforma in un aiuto funzionale e intuitivo. Ogni tasto offre due tipi di supporto: una vibrazione leggera, che suggerisce il momento giusto per premere; una luce verde, che segnala la lettera successiva prevista dall’algoritmo, aiutando l’utente a mantenere il ritmo.

Il risultato? La digitazione diventa più fluida, gli errori diminuiscono e la persona sente di “guidare” di nuovo il movimento. La tastiera è anche regolabile: intensità luminosa e vibrazioni possono essere modificate in base alla giornata, perché chi vive con il Parkinson sa bene che non tutti i momenti sono uguali.







