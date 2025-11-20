TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:18 Montecchio e Fiorentino impraticabili: la neve riscrive gli anticipi di campionato 12:44 Campionato futsal: la Virtus rallenta ancora, il Murata la raggiunge in vetta 12:29 San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo 12:26 Il Caravaggio che cambiò il Giubileo 09:40 Mal di schiena: perché arriva (anche se non si fanno sforzi) e cosa funziona davvero, secondo l'esperto 09:17 Elezioni Giunte di Castello, il messaggio della Reggenza 08:00 Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore” 07:55 Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana 07:33 Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati
  1. Home
  2. News radio

OnCue

La designer italiana Alessandra Galli ha conquistare il James Dyson Global Award 2025

di Roberto Bagazzoli
20 nov 2025
Immagine dal sito DYson Award
Immagine dal sito DYson Award

Spesso basta un dettaglio per capire quanto scrivere un messaggio possa diventare complicato: un tremore che distorce la pressione sul tasto, una mano che non segue più l’intenzione.

Da questa osservazione semplice e quotidiana è nato OnCue, il teclado intelligente ideato dalla designer italiana Alessandra Galli durante il suo percorso alla Delft University of Technology. Non un gadget futuristico, ma uno strumento concreto, pensato per chi convive ogni giorno con la malattia di Parkinson.

Un progetto talmente efficace da conquistare il James Dyson Global Award 2025, uno dei premi più importanti dedicati al design che risolve problemi reali. 

OnCue riprende alcuni principi dei claviers da gaming, ma li trasforma in un aiuto funzionale e intuitivo. Ogni tasto offre due tipi di supporto: una vibrazione leggera, che suggerisce il momento giusto per premere; una luce verde, che segnala la lettera successiva prevista dall’algoritmo, aiutando l’utente a mantenere il ritmo.

Il risultato? La digitazione diventa più fluida, gli errori diminuiscono e la persona sente di “guidare” di nuovo il movimento. La tastiera è anche regolabile: intensità luminosa e vibrazioni possono essere modificate in base alla giornata, perché chi vive con il Parkinson sa bene che non tutti i momenti sono uguali.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News radio