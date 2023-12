CURIOSITÀ Protezione barriera corallina Si chiama Coral Guardian l'organizzazione no profit che ha dato il via alla missione di protezione della barriera corallina

Protezione barriera corallina.

Si chiama Coral Guardian è un’organizzazione non governativa, e ha una missione davvero speciale, dal 2012 si batte e lavora a livello internazionale e con le comunità locali per proteggere gli ecosistemi corallini.

Ha dato vita al progetto di conservazione della barriera corallina grazie al programma partecipativo “Adotta un corallo”.

[Banner_Google_ADS]

In questo modo si permette a chiunque di contribuire alla salvaguardia del nostro oceano. Per 8 anni il team ha lavorato fianco a fianco con un’ equipe locale in Indonesia.

Oggi i risultati sono davvero evidenti, dimostrando che è possibile passare da un fondale marino distrutto da metodi di pesca distruttivi a una barriera corallina sana.

Sono stati infatti ripristinati più di 69.000 coralli, creando una barriera corallina grande quanto tre campi da tennis professionali.

Ma c’è anche un impatto sulla biodiversità: nel 2022 hanno potuto osservare nelle aree ripristinate un numero di pesci indicatori della salute della barriera corallina 26 volte superiore rispetto al 2015.



Audio Gallery



I più letti della settimana: