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Quando il distributore è Comunale

Oltre a Valle Castellana in provincia di Teramo, in quella di Ascoli Piceno i distributori comunali sono operativi da diversi anni

di Roberto Bagazzoli
31 ago 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

L'esperienza di Valle Castellana (Teramo), dove il Comune gestisce direttamente il distributore di carburanti per garantire un servizio a rischio scomparsa e che, in questi tempi di caro carburante, riesce a mantenere dei costi accessibili, non è l'unico caso in Italia.

Ecco gli altri. A riportare i casi, tutti in provincia di Ascoli Piceno, è Il Messaggero, partendo da Force, dove il distributore comunale è operativo dal 2016, dopo che l'impianto privato presente ha chiuso.

Anche in questo caso i prezzi sono più contenuti rispetto ad altre stazioni: 1,928 euro per il gasolio e 1,838 per la benzina. "Il ricarico è di 7 centesimi al litro e serve a coprire manutenzione e costi di gestione.

Il Comune non guadagna", ha dichiarato il sindaco Amedeo Lupi.

Un altro caso è Montedinove: "Siamo stati i primi, nel 2014, a intraprendere un'iniziativa simile", ha spiegato il primo cittadino Antonio Del Duca.

A Castignano, il Comune ha acquistato il distributore a dicembre: "ha sostituite le pompe e rinnovati i serbatoi, per un investimento di circa 160mila euro, l'inaugurazione è prevista a ottobre", sottolinea Il Messaggero.

A Ripatransone, il nuovo distributore, costato 408mila euro, dovrebbe essere attivo entro l'anno, secondo quanto detto al quotidiano dal sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. L'idea ora è quello di creare una rete tra Comuni.




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