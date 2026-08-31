CURIOSITÀ Quando il distributore è Comunale Oltre a Valle Castellana in provincia di Teramo, in quella di Ascoli Piceno i distributori comunali sono operativi da diversi anni

Quando il distributore è Comunale.

L'esperienza di Valle Castellana (Teramo), dove il Comune gestisce direttamente il distributore di carburanti per garantire un servizio a rischio scomparsa e che, in questi tempi di caro carburante, riesce a mantenere dei costi accessibili, non è l'unico caso in Italia.

Ecco gli altri. A riportare i casi, tutti in provincia di Ascoli Piceno, è Il Messaggero, partendo da Force, dove il distributore comunale è operativo dal 2016, dopo che l'impianto privato presente ha chiuso.

Anche in questo caso i prezzi sono più contenuti rispetto ad altre stazioni: 1,928 euro per il gasolio e 1,838 per la benzina. "Il ricarico è di 7 centesimi al litro e serve a coprire manutenzione e costi di gestione.

Il Comune non guadagna", ha dichiarato il sindaco Amedeo Lupi.

Un altro caso è Montedinove: "Siamo stati i primi, nel 2014, a intraprendere un'iniziativa simile", ha spiegato il primo cittadino Antonio Del Duca.

A Castignano, il Comune ha acquistato il distributore a dicembre: "ha sostituite le pompe e rinnovati i serbatoi, per un investimento di circa 160mila euro, l'inaugurazione è prevista a ottobre", sottolinea Il Messaggero.

A Ripatransone, il nuovo distributore, costato 408mila euro, dovrebbe essere attivo entro l'anno, secondo quanto detto al quotidiano dal sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. L'idea ora è quello di creare una rete tra Comuni.

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