ARTISTI Si è concluso "BuoneNove 2"

Si è concluso "BuoneNove 2".

È venuto a trovarci Davide Pagliardini, ideatore del progetto BuoneNove, l’evento itinerante che anche quest’anno ha portato opere, artisti e nuove forme di espressione a San Marino. Con Davide abbiamo tirato le somme di questa seconda edizione, ripercorrendo il percorso del progetto, gli appuntamenti e gli artisti coinvolti. Oggi e domani sono gli ultimi giorni per visitare la mostra nel Centro Storico di San Marino. Riascolta la chiacchierata con Irol nel Reload.



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