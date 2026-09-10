EVENTI Torna il Palio Don Bosco

Torna il Palio Don Bosco.

Giovanni Giovagnoli, Ludovica Pacelli e Camilla Giardi sono venuti a trovarci per raccontare e promuovere la 36ª edizione del Palio Don Bosco, in programma domenica 13 Settembre a Borgo Maggiore. Una manifestazione ormai storica, capace di coinvolgere la comunità e diverse generazioni attraverso giochi, sfide e momenti di condivisione. Ascolta la chiacchierata insieme a Irol nel reload di Radio San Marino e scopri tutti i dettagli dell’edizione 2026 del Palio Don Bosco.



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