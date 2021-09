007 non potrà mai essere una donna

Finalmente ci siamo, dopo tanta attesa e molti rinvii, finalmente arriva "007" nella sale cinematografiche con "No Time To Die". Film che segna, come da migliore tradizione in James Bond, il cambio dell'attore che da il suo volto e non solo all'agente segreto più famoso del mondo. In questo caso ultimo con le fattezze di Daniel Craig. Cosa che mette sempre in subbuglio i milioni di fans di 007 in tutto il mondo con la domanda: "chi prenderà il posto del carismatico attore britannico, Craig"? Si vocifera da tempo e sembra prendere sempre più piede la notizia che vorrebbe un' attrice donna vestire i panni del famoso agente segreto. E' nata anche una campagna sui social, per chiedere una James Bond al femminile, più in sintonia con i tempi. Craig ospite a Radio Times, dice la sua e "non la tocca piano".

Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci una parte altrettanto buona quanto quella di James Bond, ma per una donna? "Ci dovrebbero semplicemente essere parti migliori per le donne". Confermando ciò che aveva già affermato qualche tempo prima durante lo show Good Morning Britain anche la produttrice della saga di Bond, Barbara Broccoli: «Dobbiamo fare film su donne e storie di donne, ma dobbiamo creare personaggi femminili e non solo un espediente per trasformare un personaggio maschile in una donna».

Ne sarà felice Lashana Lynch attrice già scelta per il ruolo dell'agente segreto al servizio di sua maestà.