1.000.000 di fans delusi dall'ultima stagione

Mentre i fans si preparano per la notte più lunga - un mondo senza Il Trono di Spade, sigh! - molti sono ancora in fermento per l'ottava serie appena terminata in contemporanea con gli USA. 1.000.000 e più di "delusi" spettatori che hanno fatto partire una petizione su change.org per avere un nuovo finale. Petizione che è attualmente presente nella prima pagina del sito al di sopra delle cause più importanti, quelle legate al mondo del sociale, come chiedere di donare cibo invece di gettarlo nella spazzatura.