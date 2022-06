1 Giugno "Giornata Mondiale dei Genitori"

Essere genitori è il “lavoro” senza dubbio più difficile del mondo. Poi diciamoci la verità un figlio non nasce con le istruzioni per la sua gestione e per farlo crescere nel migliore dei modi. La genitorialità è un percorso di apprendimento che si fa insieme ai propri figli. Ma senza genitori non potrebbe esistere una società sana e per questo il primo giugno si celebra “la Giornata Mondiale dei Genitori”.

Una celebrazione promossa dalle Nazioni Unite dal 2012 proprio per sottolineare il ruolo dei genitori come individui in grado di offrire cure, protezione ed educazione ai figli. Il Global Day of Parents non è solo un semplice omaggio alle madri e ai padri, ma vuole sottolineare la missione del ruolo genitoriale e ogni anno ha un tema, quest’anno è: "Apprezzare tutti i genitori in tutto il mondo", ricordando i sacrifici e le lotte fatte dai genitori per il bene dei figli. E quando non c’è il sostegno da parte dei genitori è a rischio il benessere emotivo del bambino e di conseguenza la sua salute.