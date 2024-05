CURIOSITÀ 1 maggio alle Hawaii Il primo giorno del mese di maggio è dedicato alle ghirlande di fiori tradizionali delle Hawaii, n simbolo tradizionale che si perde nella notte dei tempi.

In questa giornata in molti paesi si festeggiano i lavoratori, ma non è ovunque così. Alle Hawaii oggi ricorre invece il cosiddetto “Lei Day”, festa che omaggia la tradizionale ghirlanda di fiori chiamata “Lei”, solitamente portata intorno al collo o sulla testa, e donata ai visitatori come segno di benvenuto.

Queste ghirlande floreali, oggi simbolo delle Hawaii, anticamente venivano indossate dai diversi gruppi sociali sia a scopo estetico, che per manifestare all’esterno la propria appartenenza a un ceto sociale e il proprio status.

Ogni isola delle Hawaii utilizza fiori, foglie, elementi e tecniche diverse per realizzare le corone floreali: l’isola principale, nota come The Big Island, vanta il fiore rosso dell’albero di Ohia, mentre Molokai usa il fiore dell’albero di Kukui, Lanai quello di colore giallo chiamato Kauna’oa.

Ogni 1 maggio si tiene una festa dedicata ai Lei, il festival prevede musica dal vivo, sfilate, concorsi per premiare le corone più belle, spettacoli di danza hula, esposizioni di artigianato hawaiano, bancarelle di cibo tradizionale ed esibizioni nelle scuole.

Vengono organizzate anche conferenze sul simbolismo e il significato culturale di queste ghirlande e workshop dov’è possibile imparare le tecniche di creazione tradizionali.

