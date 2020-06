TEATRO 10 anni di magia della Magica Gilly Nel suo decennio ha condiviso il palcoscenico con artisti come Silvan, Alexander, Raul Cremona e Forest e si è esibita in tutta Europa

Magica Gilly festeggia 10 anni di magia. Flore Giliana ha 24 anni, la sindrome di Down ed ha intrapreso con grande consenso di pubblico la strada del padre, il Mago Gabriel. Risiede a Mondaino ma è sammarinese d'adozione: sul Titano è molto popolare per aver preso parte a diverse edizioni del Festival internazionale della magia e tanti spettacoli e trasmissioni televisive. Magica Gilly in questo decennio ha condiviso il palcoscenico con artisti come Silvan, Alexander, Raul Cremona e Forest e si è esibita in tutta Europa aggiudicandosi nel 2012 in Francia il premio speciale della giuria al "campionato francese di magia" e nel 2018 in Abruzzo il premio alla carriera al "Congresso magico del centro Italia". Da oltre due anni pubblica con successo un breve video magico ogni lunedì, sul suo canale Youtube e sulla pagina facebook Magica Gilly che ha ampiamente superato i 5000 iscritti. Anche Lunedì 1°Giugno dalle 16,30

