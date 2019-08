10 attori che hanno anche una bella voce

Alcuni attori però hanno dimostrato di sapersela cavare anche con uno spartito. Per esempio Tom Cruise, in Rock of Ages. Il regista del film Adam Shankman, dichiarò che l'attore aveva "veramente una voce fantastica”. L’attore cantò 5 ore al giorno per prepararsi al ruolo della rockstar Stacee Jaxx.





Anche la fascinosa Scarlet Johansson canta... eccome! ha pubblicato due album in studio, quattro EP e 4 singoli. Il suo album di debutto, “Anywhere I Lay My Head”, è uscito nel 2008. L’anno successivo ha collaborato con Pete Yorn all’album “Break Up”, e nel 2016 ha prestato la sua voce per il film d’animazione “Sing”.





Pare non fosse un gran nuotatore in Baywatch, ma David Hasselhoff ha decisamente le corde vocali dalla sua: non solo negli anni ha pubblicato diversi singoli, ha anche lavorato a musicals di Broadway come “Jekyll & Hyde”. Però!





Emma Stone invece ha ampiamente dimostrato le sue abilità canore e vinto addirittura l’Oscar per Miglior Attrice protagonista grazie al musical “La La Land”, in cui è Mia, aspirante attrice che si innamora di un pianista jazz Sebastian, cioè Ryan Gosling. Come ottenne la parte? Per merito, il regista la vide cantare a Broadway in “Cabaret”.