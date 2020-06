TELEVISIONE 1° Giugno 1980 va in onda la prima puntata di "Love Boat" Serie televisiva statunitense ambientata su una nave da crociera, prodotta tra il 1977 e il 1987

Love Boat o "La nave dell'amore" come venne ribattezzata in Italia è una serie televisiva che aveva come particolarità quella di essere giarta interamente su una nave da crociera. La Pacific Princess era il set della fortunata serie che ando in onda tra il 1977 e il 1987 , come detto dalle nostre parti arrivò solo il 1°Giugno del 1980 cambiando il tema iniziale, sostituito dalla canzone The Love Boat (Profumo di mare) cantata da Little Tony. Divenne tanto famosa da eclissare la pur popolare sigla originale cantata da Jack Jones, introdotta in Italia solo nelle ultime stagioni. Trama principale dei telefilm erano le avventure a sfondo romantico-sentimentale con molti momenti divertenti che vedevano coinvolti i passeggeri e tutti i membri dell'equipaggio. Una delle particolarità era costituito dal fatto che lo staff di attori che impersonavano i passeggeri cambiava ad ogni puntata, ed era formato sempre da attori straconosciuti del mondo della tv e del cinema, per la maggior parte americani. Il cast fisso, ovvero l'equipaggio, era composto da: il capitano Merrill Stubing, la direttrice di crociera Julie McCoy, sostituita nelle ultime stagioni da Judy McCoy, il barista Isaac Washington, la figlia del capitano Vicky Stubing, aggiuntasi successivamente, il dottor Adam Bricker e Burl Gopher Smith. Questi personaggi fissi avevano ruoli e caratteri ben definiti. Il capitano, il barista e il dottore sono presenti in tutti i 249 episodi. Persino la nave non era sempre la Princess, in alcuni episodi utilizzarono la gemella Island Princess, la Stella Solaris (per una crociera nel Mediterraneo), la Pearl of Scandinavia (per una crociera cinese), la Royal Viking Sky (per crociere in Europa) e la Royal Princess (per una crociera ai Caraibi). Altro aspetto curioso di Love Boat era il suo formato di scrittura: la puntata era divisa in segmenti differenti e ognuno di essi veniva scritto da un gruppo differente di autori che lavorava sul proprio gruppo di personaggi.Normalmente i segmenti erano tre: uno di essi era spesso incentrato su una coppia di passeggeri che proprio grazie alla piacevole crociera riusciva a superare la crisi matrimoniale o comunque sentimentale, altri salivano a bordo per tentare di rimediare ad un errore fatto, poi altri per tentare di conquistare il cuore dell'amata che ignorava i sentimenti provati nei suoi riguardi. Tanti gli attori ospiti che hanno interpretato il ruolo di passeggeri della nave, tra cui ricordiamo , David Hasselhoff, Jamie Lee Curtis, Heather Locklear, Joan Collins, Mickey Rooney, Vincent Price, Michael J. Fox, Courteney Cox, Leslie Nielsen, Tom Hanks, Ursula Andress, Kathy Bates, Zsa Zsa Gábor, Pam Grier, Lana Turner, Shelley Winters, Cab Calloway, Frankie Avalon, Gina Lollobrigida,Lorenzo Lamas. Ma anche gruppi musicali molto celebri come: i Temptations e i Village People.L'episodio numero 200, trasmesso per la prima volta il 12 ottobre del 1985, vede addirittura la partecipazione di Andy Warhol. Nello stesso episodio appaiono anche due personaggi della sitcom Happy Days, ovvero Howard Cunningham (l'attore Tom Bosley) e sua moglie Marion Cunningham (Marion Ross) nei panni, quest'ultima, di una casalinga del Midwest, che durante la crociera teme che il marito venga a conoscenza del suo passato oscuro e nebuloso come modella nella Factory di Warhol, che interpreta se stesso a New York, con lo pseudonimo di Marina del Rey.La Pacific fu costruita in Europa. Acquistata dalla compagnia crocieristica Quail Cruises per essere rimessa a nuovo, dopo aver sostato per alcuni anni nel porto di Genova, il 30 luglio 2013, a causa del fallimento della compagnia crocieristica stessa, riprese il mare con rotta verso la Turchia per essere smantellata.

