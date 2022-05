CURIOSITÀ 100 anni veloce come il vento Lester Wright 100 anni compiuti ha battuto il record della sua categoria disputando la gara dei 100 metri a Philadelphia.

100 anni veloce come il vento.

Se cento anni possono essere considerati un record Lester Wright ne aggiunge uno sportivo. La combinazione potrebbe essere 100 metri, 26,34 secondi e 100 anni. Veterano americano della seconda guerra mondiale Lester Wright è da sempre uno sportivo per passione che ha preso parte alla Penn Relays, una competizione di atletica leggere che si è tenuta a Philadelphia alla fine di aprile. Originario del New Jersey si allena da tempo per prendere parte alla competizione dei 100 metri. Con una preparazione costante e una grandissima determinazione ha trionfato nella sua categoria e ha ricevuto il sostegno e gli applausi del pubblico presente al Franklin Field. Oltre ad aver stupito il pubblico e i suoi familiari Lester Wright ha battuto il record mondiale dei 100 metri percorsi in 26,99 secondi per la fascia di età 100-104 anni. Il record era stato stabilito nel 2015 da Donald Pellmann e immediatamente ratificato dall’USATF, l’associazione di atletica leggera a stelle e strisce, con i 26.34 secondi di Wright.



I più letti della settimana: