Il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione Europea, torna in contemporanea in oltre 100 paesi del mondo l’11 febbraio con una miriade di iniziative in Italia, fra cui NeoConnessi, il progetto Wind Tre di educazione digitale per bambine e bambini delle elementari e delle medie, di cui si discuterà il 12 febbraio in Senato.

E parte proprio dalla volontà di aumentare la consapevolezza su questi fronti, vecchi – per modo di dire – e nuovissimi. In una fase storica in cui le piattaforme digitali – dai soliti social media ai nuovi e apparentemente onnipotenti chatbot AI – sono diventati più che in passato il terreno di scontro di un pezzo di geopolitica globale.

A San Marino non ci sono dati ma il neo presidente dell'Ordine degli Psicologi annuncia l'avvio di un osservatorio, intervistato da San Marino RTv ha dichiarato: "Creare un osservatorio sul benessere psicologico a San Marino, per ascoltare monitorare, coinvolgere".

L'ordine degli psicologi rinnova il direttivo e punta sulla prevenzione per intervenire su su fragilità che, in vista del Safer Internet Day Terre des Hommes quantifica: Il 58% dei giovani sotto i 26 anni individua nel revenge porn il rischio maggiore che si corre sul web. Seguono l’alienazione dalla vita reale (49%), le molestie (47%) e il cyberbullismo (46%). A San Marino non ci sono dati in questo senso, ma se nei più giovani la consapevolezza dei rischi sul web – stando ai numeri- è presente, quello della dipendenza digitale rimane pericolosamente sullo sfondo