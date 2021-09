MUSICA 12 settembre 1975: nasce il capolavoro dei Pink Floyd "Wish you were here" Il secondo concept album della band

12 settembre 1975: nasce il capolavoro dei Pink Floyd "Wish you were here".

Andiamo ad Abbey Road, nello studio 3, è il 12 settembre del 1975 quando prende anima uno dei più grandi capolavori della musica: "Wish you were here" dei Pink Floyd. Abbiamo parlato del suo significato, del meraviglioso viaggio musicale in cui ci accompagna e degli interrogativi di fronte ai quali ci pone.

"Riesci a liberarti abbastanza da essere in grado di sperimentare la realtà della vita che ti passa davanti e va avanti con te mentre tu vai avanti come parte di essa? Oppure no? Perché se non riesci, resti fermo allo zero fino alla morte” Roger Waters - Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here.

Ascolta tutto nel nostro podcast!

