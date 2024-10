MUSICA 14 ottobre 1977: esce "Heroes" di David Bowie Un album lontano dalle mode

14 ottobre 1977: esce "Heroes" di David Bowie.

Nella metà degli anni '70 David Bowie sprofonda in una crisi apparentemente senza via d'uscita, la sua vita sembrava sul punto di implodere, ma a sorpresa riesce a tirare fuori dal cilindro un brano e un disco dal sapore rivoluzionario: "Heroes". Per scoprire tutte le curiosità, ascolta il reloaded!

David Bowie - Heroes - Full Album

