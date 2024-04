ATTUALITÀ 16 aprile 2024: la Giornata Mondiale della Voce Ascolta il Reloaded!

16 aprile 2024: la Giornata Mondiale della Voce.

La tua voce è la tua identità. Rivela tutto su chi sei, come ti senti e cosa rappresenti. Proprio per questo dal 1999 viene celebrata per ricordarci dell'immenso dono che ognuno di noi possiede. Vieni a scoprire la storia, il significato, le citazioni del World Voice Day nel nostro reloaded!

