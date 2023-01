CURIOSITÀ 17 Gennaio "Pizza Day" Dati costantemente in crescita per uno dei simboli del made in Italy che si celebra oggi.

Si celebra oggi uno dei cibi più amati del nostro pianeta la Pizza. Al piatto o da asporto la pizza continua nonostante i rincari energetici e delle materie prime, a piacere sempre, a tutte le età dimostrandosi in grado di reinventarsi senza pesare sul portafogli. A dimostrarlo i dati di mercato che indicano in 2,7 miliardi il numero delle pizze vendute nel 2021. La pizza non conosce crisi nonostante gli aumenti delle materie prime.

Dopo un 2022 con consumi in netta crescita, le previsione per il 2023 restano molto positive. I numeri arrivano proprio in concomitanza della celebrazione di uno dei prodotti “made in Italy” che vanta il numero più alto di imitazioni non sempre croccanti e saporite come la pizza Italiana. Oggi è infatti il “Pizza Day” che ogni anno si celebra proprio il 17 Gennaio.



