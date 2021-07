Le emoticons sono sempre più spesso la scialuppa di salvataggio che ci protegge dalle interpretazioni errate di un messaggio. Dall' avvento dello “smile” la strada percorsa è davvero tanta. Oggi le “faccine” si sono evolute e sono entrate nel nostro linguaggio comune con il cambiamento della comunicazione mediata dalla tecnologia.









Le emonji periodicamente si aggiornano includendo nuove espressioni che magari si sono fatte strada nel linguaggio comune. Oggi, 17 luglio, si celebra “L'Emoticons day”e in vista dell'evento è stata fatta una ricerca sul territorio italiano su quelle che sono le più amate dagli italiani. In prima posizione senza dubbio il bacio con in 41.4% delle preferenze, segue con il 40,95 la risata con le lacrime in terza con il 29.7 il pollice alzato. Se l'argomento vi intriga ricordiamo che esiste il sito “emonjimedia” li le trovate archiviate e catalogate. L'indagine ha inoltre evidenziato come la pandemia abbia influito sulle abitudini di utilizzo degli emoji e portato alla ricerca di nuovi simboli che possano esprimere la situazione o la ripartenza. Buon “Emonjiday”.