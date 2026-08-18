18 agosto Never Give Up Day

Il 18 agosto si celebra in tutto il mondo il “Never Give Up Day”, una giornata dedicata alla resilienza, alla tenacia e alla forza interiore di chi sceglie ogni giorno di non arrendersi.

Questa ricorrenza è nata nel 2019 su iniziativa di Alain Horoit e si propone di valorizzare storie di vita reale, esperienze toccanti e battaglie personali o collettive affrontate con coraggio.

Non è solo una giornata simbolica, ma un vero e proprio movimento globale che invita persone, scuole, aziende e comunità a riflettere sull’importanza di insistere anche quando tutto sembra andare contro.

Non a caso, il 18 agosto è anche la data in cui il nuotatore francese Philippe Croizon, amputato a tutti e quattro gli arti, riuscì a collegare a nuoto cinque continenti: un’impresa che rappresenta al meglio lo spirito di questa giornata.

In tutto il mondo, eventi pubblici e iniziative private ricordano che arrendersi non è l’unica via, e che spesso è proprio nei momenti più difficili che si scopre la propria vera forza.

Il Never Give Up Day è un’occasione per dire grazie a chi ci è stato vicino nei momenti duri, per celebrare i traguardi raggiunti con fatica, ma anche per ispirare chi oggi sta affrontando la sua battaglia.

È una giornata che supera i confini personali e diventa messaggio universale: che si tratti di superare una malattia, uscire da una crisi economica, lottare contro le ingiustizie o inseguire un sogno apparentemente impossibile, la perseveranza può fare la differenza.

In un mondo che corre e dimentica in fretta, il Never Give Up Day ci ricorda che la costanza e il coraggio meritano spazio, voce e riconoscimento. E che, a volte, basta un messaggio di speranza per aiutare qualcuno a resistere un giorno in più.

È un invito silenzioso ma potente a credere in se stessi anche quando nessuno ci crede perché ogni passo, anche il più piccolo, è una vittoria contro la resa. E non c’è niente di più umano, e più rivoluzionario, che scegliere di non mollare.







