CURIOSITÀ 18 agosto Never Give Up Day Ricorrenza è nata nel 2019 su iniziativa di Alain Horoit e si propone di valorizzare storie di vita reale

18 agosto Never Give Up Day.

Il 18 agosto si celebra in tutto il mondo il “Never Give Up Day”, una giornata dedicata alla resilienza, alla tenacia e alla forza interiore di chi sceglie ogni giorno di non arrendersi.

Questa ricorrenza è nata nel 2019 su iniziativa di Alain Horoit e si propone di valorizzare storie di vita reale, esperienze toccanti e battaglie personali o collettive affrontate con coraggio.

Non è solo una giornata simbolica, ma un vero e proprio movimento globale che invita persone, scuole, aziende e comunità a riflettere sull’importanza di insistere anche quando tutto sembra andare contro.

Non a caso, il 18 agosto è anche la data in cui il nuotatore francese Philippe Croizon, amputato a tutti e quattro gli arti, riuscì a collegare a nuoto cinque continenti: un’impresa che rappresenta al meglio lo spirito di questa giornata.

In tutto il mondo, eventi pubblici e iniziative private ricordano che arrendersi non è l’unica via, e che spesso è proprio nei momenti più difficili che si scopre la propria vera forza.

Il Never Give Up Day è un’occasione per dire grazie a chi ci è stato vicino nei momenti duri, per celebrare i traguardi raggiunti con fatica, ma anche per ispirare chi oggi sta affrontando la sua battaglia.

È una giornata che supera i confini personali e diventa messaggio universale: che si tratti di superare una malattia, uscire da una crisi economica, lottare contro le ingiustizie o inseguire un sogno apparentemente impossibile, la perseveranza può fare la differenza.

In un mondo che corre e dimentica in fretta, il Never Give Up Day ci ricorda che la costanza e il coraggio meritano spazio, voce e riconoscimento. E che, a volte, basta un messaggio di speranza per aiutare qualcuno a resistere un giorno in più.

È un invito silenzioso ma potente a credere in se stessi anche quando nessuno ci crede perché ogni passo, anche il più piccolo, è una vittoria contro la resa. E non c’è niente di più umano, e più rivoluzionario, che scegliere di non mollare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: