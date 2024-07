CURIOSITÀ, MUSICA 1985 Live Aid Si stima sia stato visto dal 40% della popolazione mondiale l'evento ebbe quasi 2 miliardi di telespettatori

1985 Live Aid.

E' il 13 luglio 1985 va in scena uno dei concerti che rimarranno nella storia. Live Aid è stato un concerto di beneficenza multi-sede e un'iniziativa di raccolta fondi basata sulla musica.

L'evento originale è stato organizzato da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere ulteriori fondi per i soccorsi della carestia del 1983-1985 in Etiopia , un movimento che è iniziato con l'uscita del singolo di beneficenza di successo " Do They Know It's Christmas? " nel dicembre 1984.

Pubblicizzato come il "jukebox globale", Live Aid si è tenuto contemporaneamente allo stadio di Wembley a Londra , a cui hanno partecipato circa 72.000 persone, e allo stadio John F. Kennedy di Filadelfia , a cui hanno partecipato 89.484 persone.

Nello stesso giorno, concerti ispirati all'iniziativa si sono tenuti in altri paesi, come l'Unione Sovietica, il Canada, il Giappone, la Jugoslavia, l'Austria, l'Australia e la Germania Ovest.

È stato uno dei più grandi collegamenti satellitari e trasmissioni televisive di tutti i tempi; un pubblico stimato di 1,9 miliardi, in 150 nazioni, ha guardato la trasmissione in diretta, quasi il 40 percento della popolazione mondiale





