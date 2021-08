CURIOSITÀ 2 CV il mito su 4 ruote Ultimo modello all'asta

E' un'auto tra le più iconiche mai prodotte, per molti è stata un pò come il primo amore, non a caso il suo slogan pubblicitario degli anni 70 recitava:”2CV L'Amour”.





Oggi questa vettura del 1990 color Delage mai immatricolata, senza nemmeno i buchi per l targa, con il conta chilometri che segna solo i 9 km del collaudo. All'interno del motore ancora i liquidi originali e le gomme mai gonfiate ha un valore di partenza per la prossima asta in cui sarà venduta da 70.000 euro. La vettura è rimasta sempre all'interno della concessionaria dove era esposta che non l'ha mai venduta. Per avere un'idea della quotazione lo stesso modello della vettura con 39 km percorsi è stata venduta ad una cifra vicina ai 50.000 euro. La due cavalli venne messa sul mercato nel 1948 e venne prodotta fino al 1990 quando la catena di montaggio dello stabilimento di Mangualde in Spagna venne chiusa. Il totale delle 2CV costruite aveva raggiunto i 5.114.961 di pezzi.



