TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News radio
  3. News

2 giugno dove andranno gli italiani

Una rilevazione di AGI basata su Google Trends Italia, nella categoria Viaggia, mostra quali sono le destinazioni più cercate

di Roberto Bagazzoli
29 mag 2026
Immagine dal sito Pexel
Immagine dal sito Pexel

Con l'arrivo del ponte del 2 giugno cresce la voglia di partire degli italiani, che tra weekend lunghi e prime temperature estive iniziano già a pianificare anche le vacanze del 2026.

Una rilevazione di AGI basata su Google Trends Italia, nella categoria Viaggia, mostra quali sono le destinazioni più cercate online in vista della Festa della Repubblica.

Tra le mete più ricercate spicca Ischia, considerata una delle isole più belle del Mediterraneo e tra le località simbolo dell’arcipelago delle Flegree. Allo stesso modo anche la Sicilia registra un forte interesse, soprattutto tra chi vuole unire mare, città d’arte e gastronomia in pochi giorni.

In questo senso, la query “ponte 2 giugno Sicilia” è tra quelle in maggiore crescita su Google. Accanto alle località balneari aumentano anche le ricerche dedicate alle città d’arte e alle capitali europee.

Secondo Google Travel Trends, negli ultimi tre mesi l’interesse è cresciuto del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra le città più cercate compaiono Roma, Firenze e Palermo, mentre all’estero continuano ad attirare Londra e Amsterdam.

In crescita anche le ricerche legate a offerte, voli low cost e pacchetti viaggio, segnali di una forte attenzione al budget e alla praticità. Il mare resta comunque la scelta dominante per chi vuole concedersi qualche giorno di pausa prima dell’estate.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News