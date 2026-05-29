2 giugno dove andranno gli italiani

Con l'arrivo del ponte del 2 giugno cresce la voglia di partire degli italiani, che tra weekend lunghi e prime temperature estive iniziano già a pianificare anche le vacanze del 2026.

Una rilevazione di AGI basata su Google Trends Italia, nella categoria Viaggia, mostra quali sono le destinazioni più cercate online in vista della Festa della Repubblica.

Tra le mete più ricercate spicca Ischia, considerata una delle isole più belle del Mediterraneo e tra le località simbolo dell’arcipelago delle Flegree. Allo stesso modo anche la Sicilia registra un forte interesse, soprattutto tra chi vuole unire mare, città d’arte e gastronomia in pochi giorni.

In questo senso, la query “ponte 2 giugno Sicilia” è tra quelle in maggiore crescita su Google. Accanto alle località balneari aumentano anche le ricerche dedicate alle città d’arte e alle capitali europee.

Secondo Google Travel Trends, negli ultimi tre mesi l’interesse è cresciuto del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra le città più cercate compaiono Roma, Firenze e Palermo, mentre all’estero continuano ad attirare Londra e Amsterdam.

In crescita anche le ricerche legate a offerte, voli low cost e pacchetti viaggio, segnali di una forte attenzione al budget e alla praticità. Il mare resta comunque la scelta dominante per chi vuole concedersi qualche giorno di pausa prima dell’estate.







