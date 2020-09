2 Ottobre arriva"Cinema Samuele"il nuovo di Samuele Bersani

Il cantautore riminese di nascita, ma bolognese di adozione Samuele Bersani, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, è nato il primo di ottobre del 1970, il regalo lo fa a noi facendo uscire "Cinema Samuele". Tornando indietro con la memoria l'ultimo suo album di inediti risale a 7 anni fa e si intitolava "Nuvola Numero Nove”. Cinema Samuele è sicuramente l'uscita più attesa di questo 2020 e Bersani lo comunica a modo suo: "Settembre porta con sè l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese. Perché mi siete mancati, mai nell’affetto. Così vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone. Vi abbraccio, Samuele”.Lui è così e forse è uno dei suoi tanti lati belli che negli anni lo hanno fatto apprezzare prima, poi amare dal pubblico che lo segue con affetto da sempre. Questo suo ultimo lavoro sarà contrassegnato da una vera e propria trasformazione sonora, risultato di una lunga e attenta ricerca musicale. Nelle canzoni che ascolteremo scorgeremo l'attualità che irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. E' da qui che parte "Cinema Samuele".

"Cinema Samuele" è scritto, arrangiato e prodotto da Samuele Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli.